A magyar válogatott több mint egy félidőt emberhátrányban futballozva 2-1-re kikapott szombaton a románoktól az U21-es Európa-bajnokság csoportkörének második fordulójában.

Gera Zoltán szövetségi edző csapata, amely szerdán a németektől szenvedett 3-0-s vereséget, két mérkőzés után nulla ponttal áll, így biztosan búcsúzik a kontinenstornától.



A Bozsik Arénában rendezett találkozón Szőke Adriánt a 42. percben állította ki a bíró, Csonka András ennek ellenére az 56. percben megszerezte a vezetést, viszont az egyre nagyobb fölényben játszó románok előbb egyenlítettek, majd a hajrában fordítottak is.

A magyarok kedden a hollandok ellen fejezik be a szereplésüket Székesfehérváron.

U21-es Eb, A csoport, 2. forduló:

Románia-Magyarország 2-1 (0-0)



Bozsik Aréna, zárt kapus, v.: Visser (belga)

gólszerzők: Matan (70.), Pascanu (87.), illetve Csonka (56.)

piros lap: Szőke (42.)

sárga lap: Ciobotariu (5.), Morutan (6.), Pascanu (58.), Marin (64.), Ganea (81.), illetve Szőke (6., 42.), Kiss (13.), Mocsi (23.), Csonka (45.), Deutsch (52.)

Románia:



Vlad - Harut, Ciobotariu, Pascanu - Boboc, Olaru, Marin, Ciobanu, Morutan (Petre, 61.) - Ganea (Popescu, 86.), Matan (Itu, 89.)

Magyarország:



Bese - Bolla, Balogh, Mocsi, Deutsch (Bukta, 88.) - Csonka, Mezei (Kata, 69.) - Skribek (Bárány, 52.), Szendrei, Kiss (Tamás, 69.) - Szőke

A magyar csapat Gera Zoltán kérésének megfelelően sokkal bátrabban kezdett, ezt jelezte Bolla bombája, melyet csak bravúrral tudott hárítani a román kapus. A vendégek tíz perc után átvették a játék irányítását, nekik is volt ziccerük, de a csatár fejjel célt tévesztett.



A román akciók alapvetően sokkal ígéretesebbek voltak, igazi veszélyt viszont Mezei távoli lövése jelentett, a román kapus másodjára is szépen védett. Kifejezetten keményen játszottak a felek, az első félidő derekáig már öt sárga lapot osztott ki a bíró, pedig további szándékos belépőket büntetlenül hagyott. Jószerivel csak idő kérdése volt, mikor kapja meg valaki a második figyelmeztetését, ez végül Szőke Adrián lett, így a magyarok már szünet előtt emberhátrányba kerültek.



A folytatásban a román együttes csak meddő mezőnyfölényben futballozott a létszámhátrányban sokkal zártabbá váló magyarok ellen.



Egy középpályás labdaszerzés után ráadásul a hazai gárda egy gyors ellentámadásból vezetést is szerzett.



A vezetés birtokában a magyarok már csakis a védekezésre, az eredmény tartására törekedtek, ám ezt csak szűk negyedórán át tudták csinálni. Aztán a 70. percben Matan egyéni akció végén kilőtte a bal felső sarkot.



Az egyenlítés után fokozódott a nyomás a magyar kapun, a hazaiak már a félpályát sem nagyon lépték át, de a románok utolsó passzai többnyire elakadtak, vagy a lövések kerülték el a kaput, így Besének csupán egy-két védenivalója akadt. A hajrában a románok teljesen beszorították a magyarokat, fölényük pedig góllá érett, így megszerezték a három pontot.

További eredmény:



B csoport, 2. forduló:

Szlovénia-Csehország 1-1 (1-0)

Később:



A csoport 2. forduló:

Németország-Hollandia 21.00

B csoport, 2. forduló:

Spanyolország-Olaszország 21.00

Borítókép: Illyés Tibor/ MTI