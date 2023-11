Hosszas, fordulatos „huzavona” után eldőlt, hogy végül zárt kapuk mögött, Szófiában fogadja Bulgária nemzeti csapata a magyar válogatottat. Amennyiben csapatunk legalább egy ponttal tér haza a bolgár fővárosból, biztosan kijut a németországi kontinenstornára.

Cikkünk folyamatosan frissül!





20:00 - A 97. percben jött a dráma, Petkov öngólja EB-részvételt ér:



19:40 - Fordítottak a bolgárok

Szalai Attilát látta szabálytalannak a bíró, a megítélt büntető Despodov váltotta gólra, 2 - 1.



19:22 - Jó kezdés után kiállítás

Megnyomta a második félidő elejét is a magyar válogatott, de sem Szoboszlai, sem Styles nem tudta kihasználni a lehetőségét, sőt Kerkez megkapta második sárgáját, így mindkét csapat 10-10 fővel folytatja.



19:10 - A stadion környékén is zajlanak az események

Számos sérültről számol be a topsport.bg, a tüntető szurkolók összecsaptak a rendőrökkel





18:55 - Az első félidőt követően: 1 - 1



18:29 - Egyenlítettek a bolgárok

Delev egalizált a 24. percben.