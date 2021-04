A magyar válogatott három helyet javítva a 37. helyen áll a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) világranglistáján, amelynek legfrissebb kiadásában a legjobbak között nincs változás.

Marco Rossi csapata a világbajnoki selejtezők nyitányán három mérkőzés alatt hét pontot szerzett: a lengyelek ellen elért hazai döntetlent követően San Marino és Andorra vendégeként is nyert.

Az élen továbbra is Belgium áll, megelőzve a világbajnok francia, illetve a brazil nemzeti csapatot. A top tízben ketten tudtak előre lépni: az olaszok három helyet javítva hetedikek, míg a dánok két pozíciót ugorva a tizedikek.



A magyarok Eb-riválisai közül a franciák mellett a portugálok (5.) és a németek (12.) is a legjobbak között szerepelnek, csakúgy, mint a 2022-es katari világbajnokság európai selejtezősorozatában ellenfélnek számító angolok (4.) és lengyelek (21.). A további vb-selejtezős riválisok közül Albánia a 66., Andorra a 158., míg San Marino a 210., utolsó helyen áll.

Újdonság, hogy a listán már nem csak egész pontokat adnak, hanem - a holtverseny elkerülése érdekében - bevezették a századpontokat is.

FIFA-ranglista (zárójelben az előző helyezés):



1. ( 1.) Belgium 1783,38 pont

2. ( 2.) Franciaország 1757,3

3. ( 3.) Brazília 1742,65

4. ( 4.) Anglia 1686,78

5. ( 5.) Portugália 1666,12

6. ( 6.) Spanyolország 1648,13

7. (10.) Olaszország 1642,06

8. ( 7.) Argentína 1641,95

9. ( 8.) Uruguay 1639,08

10. (12.) Dánia 1631,55

11. ( 9.) Mexikó 1629,56

12. (13.) Németország 1609,12

13. (16.) Svájc 1606,21

14. (11.) Horvátország 1605,75

15. (15.) Kolumbia 1600,66





37. (40.) MAGYARORSZÁG 1468,75

Borítókép: Laszlo Szirtesi/Getty Images