Nagyszabású szurkolói demonstráció indította el a lavinát a november 16-i Európa-bajnoki selejtezővel kapcsolatban. A nyeretlen bolgár válogatott drukkerei ugyanis Szófiában a magyarok elleni meccsen tüntettek volna a helyi szövetség ellen.

A BFS (Bolgár Labdarúgó Szövetség) mindezt megelőzve az UEFA és a rendőrség közreműködésével az építés alatt álló plovdivi Hriszto Botev Stadionba tette át a mérkőzést, ahová nézőket nem engednek be.

A Magyar Labdarúgó Szövetség szerint egyértelmű a bolgárok felelőssége, a jegyeket pedig visszatérítették a szurkolóknak.



Csakhogy Plovdivban építési munkálatok zajlanak, ami miatt kérdésessé vált, hogy egyáltalán alkalmas-e a létesítmény a meccs megrendezésére. Hiszen annak ellenére, hogy szurkolók nem mehetnek, a szövetségek delegációit, ellenőröket tudni kell fogadni.

Itt tartottunk hétfő reggel, amikor megindult a bolgár sajtóban a nyilatkozatcunami.

8:44: A labdarúgó szövetség ügyvezető igazgatója szerint lesz meccs, a plovdivi stadion alkalmas a megrendezésre, a helyszínváltozást pedig az UEFA javasolta.



9:31: A bolgár labdarúgás legendás alakja is megszólalt a válogatott körüli botrány kapcsán.



10:39: Ventsy Stefanov, a Szlávia Szófia elnöke is megosztotta véleményét a bolgár-magyar meccs körüli helyzetről.



11:47: A sportal.bg képeket közölt az építkezésről.



11:57: A stadion építtetője szerint nem képesek megrendezni a bolgár-magyar Eb-selejtezőt.



12:28: Borislav Mihailov szövetségi elnök felszólította a hatóságokat, hogy tegyenek meg mindent.

13:29: Az arénát építő PIMK cég felsorolta, milyen munkákat végeznek ezen a héten.

13:51: Plovdiv önkormányzata nem bocsátja a Bolgár Labdarúgó Szövetség (BFU) rendelkezésére a Hriszto Botev Stadiont kedd és csütörtök között, ezért továbbra is bizonytalan a csütörtökre tervezett bolgár-magyar Európa-bajnoki selejtező megrendezése.

14:07: Plovdiv első embere szerint tény, hogy nem lehet garantálni a biztonságot.

14:50: Szófia és Plovdiv helyett végül egy harmadik város adna otthont a bolgár-magyar mérkőzésnek?

17:03 - Kardzsali polgármestere, Erol Mjumjun a sportal.bg lapnak hétfőn délután úgy nyilatkozott, hogy a városi Arda Arénában szívesen látnák vendégül a két válogatottat, és 99 százalékban biztos abban, hogy náluk rendezik a mérkőzést.



"A stadionnak van engedélye ilyen mérkőzésre, minden szurkolónak örülünk, készen állunk a tökéletes szervezésre. Az Arda Aréna Bulgária egyik legjobb stadionja" - mondta Mjumjun. Hozzátette: kérték az UEFA-t, hogy Plovdiv helyett Kardzsaliban legyen az Eb-selejtező, és várják a megerősítést.

Arról sincs döntés, hogy ha esetleg a 11 200 férőhelyes Arda Arénát az UEFA elfogadja helyszínnek, akkor a bolgár szövetség - a szurkolók tiltakozásoktól tartva - engedne-e be nézőket, vagy ahogy Plovdivba tervezte, zárt kapus lenne az összecsapás.

