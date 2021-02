Gulácsi Péter, a magyar válogatott és az RB Leipzig kapusa közösségi oldalán osztott meg egy posztot, amiben kiállt a szivárvány családok mellett. A sportoló elképesztő mennyiségű támogató üzenetet kapott, de a kommentelők egy kisebb százaléka hihetetlenül durván támadta őt a posztjáért.

"Minden embernek joga van az egyenlőséghez. Ugyanúgy, ahogy minden gyereknek joga van boldog családban felnőni, alkossa azt a családot bármennyi, bármilyen nemű, bármilyen színű, bármilyen vallású ember. Én kiállok a szivárvány családok mellett! Szólaljunk fel a gyűlölet ellen, legyünk elfogadóbbak és nyitottabbak!"



A kapus posztjára több mint tízezer komment érkezett, többségükben pozitív hozzászólás formájában, de voltak olyanok is, akik felháborodásukat fejezték ki.

Gulácsi megnyilvánulása a külföldi sajtó figyelmét sem kerülte el.

Németországban a Spiegel és a Frankfurter Allgemeine Zeitung is foglalkozott a témával. Cikkükben kifejtették, hogy a kapus hazájában kétszer is volt az év labdarúgója és Magyarországon nagy szava van. Hozzátették, a játékos híres arról, hogy a jó ügyek mellé áll, feleségével gyakran adakoznak egészségügyi intézményeknek és az állatvédelem mellett is többször felszólalt.

Nemcsak a német sajtó, az RB Leipzig is kiállt Gulácsi mellett. A csapat megdicsérte játékosát.

Hrutka János, aki szintén megfordult Németországban a karrierje során, a saját oldalára posztolt és állt ki a magyar válogatott kapusa mellett.

"Az ember nem hisz a szemének: aki még tegnap tapsolt, éljenzett, az ma csoportot hoz létre, takarodj jeligére, a másik csalódik, van, aki szerint beszervezés történt, de többek szemében szégyen a tett és maga a posztgazda is, vissza is kellene mondani a válogatottságot.



Agymosodát, a Liverpool elleni mérkőzésről fejsérülést emlegetnek, de logikus alternatívaként akár fel is vehetné a német állampolgárságot. Egyesek a véleményt vírusként aposztrofálják, s megfelelő vakcináért kiáltanak, mások ostobának, degeneráltnak becézik, bohócnak titulálják.



A kedvencek viszont kétségkívül a kikövetők és az ezek után válogatott mérkőzésre sem járók.



Felállás, egyperces néma gyászszünet."

Jakabfi Zsanett válogatott labdarúgó is támogatását fejezte ki.

