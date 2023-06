Gól nélküli döntetlent játszott a Magyar válogatott az Euróba Bajnokság selejtezőjének szombat késő délutáni mérkőzésén, ahol hiába voltak jobb periódusai a mieinknek, összességében inkább mi lehetünk elégedettebbek a végeredménnyel.

Az első félidőben a hazaiak kapufáig is eljutottak, és ha nincs Dibusz Dénes bravúrja egy távoli lövést követően, a gólnak is örülhettek volna, így csapkodtuk össze tenyerünket a Ferencváros kapusának éberségét díjazva. Sokat elmond a teljesítményünkről, hogy kaput eltaláló próbálkozunk nem is akadt.

A második félidőre némileg nagyobb elánnal mentünk ki, Marco Rossi Csoboth Kevint és Varga Barnabást is beküldte az addig rémgyengén futballozó Ádám Martin, valamint az érvényesülni nem tudó Sallai Roland helyére. Szoboszlai Dominiknak köszönhetően meglett az első kaput valóban eltaláló lövésünk, és Kerkez Milosnak is voltak jó bemozgásai, de gólt sehogy sem tudtunk lőni, így végül maradt a gól nélküli döntetlen.

A magyar válogatott így mai ellenfelét megelőzve, de Szerbia mögött második a csoportjában jobb gólkülönbségének köszönhetően, és legközelebb Litvánia ellen lép pályára három nap múlva.

Borítókép: Réti Zsolt