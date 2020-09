Az első félidő képe alapján a magyar válogatott lehet csalódottabb a gól nélküli döntetlen után, ugyanis Szoboszlaiéknak több helyzetük volt, mint a hazai együttesnek, ráadásul kétszer is csupán a kapufa mentette meg a török válogatottat a góltól.

A magyar labdarúgó-válogatott a törökök otthonában lépett pályára a Nemzetek Ligájában. Jól és bátran kezdte a mérkőzést Marco Rossi együttese. Az első lehetőségre a hetedik percig kellett várni, amikor is Szalai Attila a saját térfeléről remekül indította Sallait, aki még a levegőben belekapott a labdába, amely végül a kapujából kilépő Cakirban akadt el. Két perccel később ismét Sallai volt agilis, a beadását a hazai védők szögletre tisztázták.



A 12. percben Cakirnak kellett védenie Holender lövése után. Szép támadás volt.



A 19. minutumban Szoboszlai lőtte rá mintegy 16 méterről, a labda azonban kifelé pattant a bal oldali kapufáról.



Az első félidő derekánál Marco Rossinak nem igazán lehetett oka a panaszra, hiszen fegyelmezetten védekezett a csapat és támadásban is aktívabb volt, mint a török válogatott.



Szoboszlai lövése levágódott a blokkról, aztán amely után kezezést reklamáltak Szalaiék, de a bíró sípja néma maradt.



Negyedórával az első játékrész vége előtt ismét a török kapufán csattant Holender csavarása.



Szalai Ádám is bátran elvállalt egy lövést 23 méterről lőtt, de a török kapus a középre tartó labdát kiütötte.

Gulácsinak nem sok dolga volt eddig, Yandas próbálkozásánál sem kellett túlzottan aggódnia az RB Leipzig kapusának, könnyedén fogta.

Még a végén is veszélyeztetett Szalai, aki másodszor is megpróbálkozott egy távoli lövéssel, azonban a kapu fölött zúgott el a labda.

Jól játszik a magyar válogatott, azonban az első félidő gól nélküli döntetlennel zárult.

Törökország-Magyarország 0-0

Kép: Getty Images