Gera Zoltán, a magyar U21-es válogatott szövetségi edzője szerint a legnehezebb találkozójuk lesz a keddi, hollandok elleni a szlovén-magyar közös rendezésű Európa-bajnokság csoportkörének utolsó fordulójában.

A tréner a találkozó előtti, hétfői online sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, igenis komolyan veszik a meccset, amelynek a két vereség és a továbbjutási esélyek elvesztése ellenére is komoly tétje van, hiszen egy fontos tornán, nagyon erős csapat ellen léphetnek pályára Székesfehérváron. Úgy vélte, azért is lesz ez nehéz mérkőzés számukra, mert az ellenfél győzelmi kényszerben van.



Gera Zoltán azt mondta, a holland nagyon képzett csapat, ezért arra számít, hogy náluk lesz többet a labda, nagy nyomás alatt fogják tartani együttesét. Ebből a szorításból szeretnének minél többször kijönni, ehhez viszont javulniuk kell és gyorsabban kell játszaniuk - tette hozzá.



A szövetségi edző hangsúlyozta, tudják mit szeretnének játszani, még akkor is, ha sokat kivett a játékosokból az első két mérkőzés. Mint mondta, az elmúlt két napban a regeneráció kapta a legfőbb szerepet, így friss és erős csapattal fognak pályára lépni kedden.



A kapus Bese Balázs arról beszélt, hogy folyamatos koncentrációra van szüksége az olyan ellenfelek ellen, amelyek végig nyomás alatt tartják a védelmet és veszélyesek a kapura. Kiemelte: a hollandok csapatszinten és egyénileg is nagyon képzettek.



Múlt szerdán rajtolt a pandémia miatt két részre bontott magyar-szlovén közös rendezésű U21-es labdarúgó Európa-bajnokság. A 12-ről 16 csapatosra bővített tornát eredetileg egyben, júniusban rendezték volna, de a világjárvány okozta halasztások miatt sűrűvé vált az idei versenynaptár, ezért a csoportkört most rendezik meg, a kieséses szakasz pedig május 31. és június 6. között lesz.



A magyarok szerdán 3-0-s vereséget szenvedtek a németektől Székesfehérváron, majd szombaton a Bozsik Arénában - egy félidőt emberhátrányban játszva - 2-1-re kikaptak románoktól.



A hollandok Gyirmóton 1-1-re végeztek Romániával, ezután a németekkel Székesfehérváron szintén 1-1-es döntetlent játszottak.



A négy csoportból az első két-két helyezett jut a negyeddöntőbe. Szlovéniában Celje, Koper, Maribor és Ljubljana, míg Magyarországon Gyirmót, Székesfehérvár, Szombathely és a kispesti Bozsik Aréna a helyszín. A finálét majd a szlovén fővárosban rendezik.

Borítókép: MLSZ - Magyar Labdarúgó Szövetség/facebook