Az Olympique Marseille-ben, a Chelsea-ben és az Arsenalban is futballozó William Gallas elmondta, szerinte kik azok, akik megérdemelték volna, hogy meghívót kapjanak a nemzeti csapatba.



A ZTE utánpótlásánál tevékenykedő edző a klub Youtube csatornájának beszélt arról, miként látja a klubot és azt is elárulta, kiket tart érdemesnek a válogatottban való játékra.



Az egykori francia válogatott labdarúgó szerint a zalai csapat az elmúlt fél évben rengeteg fejlődésen ment keresztül. Elmondta, úgy véli védekezésben sokat javultak a játékosok. Hozzátette hosszú még az út, amiért sokat kell tennie a pályán és azon kívül is, de most úgy látja, jó irányba haladnak. A magyar játékosok közül kiemelte a kapus Demjén Patrikot, és a középpályás Tajti Mátyást, akiknek szerinte meghívott kellett volna kapniuk Marco Rossitól.









„Van két játékos, akit kiemelnék, és nem értem, ők miért nem kaptak meghívót a válogatottba, mivel tudom, hogy most barátságos mérkőzések vannak és ilyenkor a játékosok lehetőséget kaphatnak arra, hogy a válogatottal együtt eddzenek. Főleg úgy, hogy a Zalaegerszeg a negyedik helyen áll, ami azt jelenti, jó szezonja van."

„Az egyik játékos Demjén Patrik, akit behívhattak volna, annak ismeretében, hogy három kapus is van, akik hasonló korúak, 31 évesek, és itt egy kapus, aki a ZTE-ben játszik és jó szezonja van, emellett csak 24 éves. Ezért gondolom, hogy időszerű lett volna őt behívni és lehetőséget adni neki. A másik játékos Tajti Mátyás, csapatunk középpályása, akinek szintén jó szezonja van. Habár nem beszélnek sokat róla, de amikor látom játszani, azt látom, hogy visszafogott játékos, aki tudja mit kell csinálni és mindig jó időben játssza meg a labdát. Neki is meghívót kellett volna kapnia a nemzeti csapatba” – fejtette ki.

