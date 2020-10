A magyar és a szerb labdarúgó-válogatott is sikerrel vette csütörtökön az Európa-bajnoki pótselejtező első akadályát, így bár fáradtan, de elégedetten várhatja a két csapat az egymás elleni belgrádi összecsapást a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban.

A magyarok nem túl jó játékkal Bulgáriában nyerték meg 3-1-re a maguk elődöntőjét, a szerbek viszont még jobban megizzadtak Oslóban, ugyanis hosszabbításra kényszerültek, amelyben végül 2-1-re múlták felül a norvégokat - igaz, sokkal szórakoztatóbb és látványosabb meccsen.



A Nemzetek Ligája harmadik fordulójában így meccsdöntő faktor lehet, hogy 72 órával az év eddigi legfontosabb találkozója után melyik együttes lesz a frissebb. Marco Rossi szövetségi kapitány már a válogatott kerethirdetésekor elmondta, hogy három-négy játékost cserél meccsről meccsre, ebből kettő biztosra vehető. Egyrészt Sallai Rolandnak vissza kell térnie a Freiburghoz, hogy a helyi karanténszabályok betartásával rendelkezésére állhasson német klubjának a következő találkozón, másrészt az olasz szakvezető elárulta, hogy Willi Orbánnak az első meccs után mindenképpen pihenőt ad, mivel mérkőzéshiánnyal küzd, így minden bizonnyal ezúttal több időre lesz szüksége a regenerációhoz. Rajtuk kívül további egy-két változtatás várható.



(Kép: MLSZ - Magyar Labdarúgó Szövetség)



A Nemzetek Ligája szeptemberi dupla fordulójában a magyarok szerepeltek jobban. Hazai pályán Oroszországtól kikaptak ugyan, de előtte Törökországból elhozták a három pontot, ezzel szemben a szerbek még nyeretlenek a csoportban, mivel előbb vereséget szenvedtek Moszkvában, majd otthon gól nélküli döntetlent játszottak a törökökkel. Ez azt jelenti, hogy a magyarok döntetlennel biztosan megtartanák második helyüket a négyesben, győzelemmel pedig öt ponttal elhúznának a riválistól, azaz óriási lépést tennének a bennmaradás felé. Vereség esetén viszont a szerb csapat mindenképpen megelőzi a magyar válogatottat, amely akár így az utolsó helyre is visszacsúszhatna, amennyiben a törökök meglepetésre nyernének az orosz fővárosban.



Ebben a stadionban fognak pályára lépni a csapatok. (Kép: Patkós Imre/Sport365)



Érdekesség, hogy a két válogatott még soha nem csapott össze egymással, amióta Jugoszlávia felbomlott, azaz Szerbia és Magyarország között ez lesz az első hivatalos labdarúgó-mérkőzés. A jugoszlávok elleni utolsó két találkozó viszont kifejezetten rossz emlékű, ugyanis 1997 őszén előbb Budapesten 7-1-re, majd Belgrádban 5-0-ra kaptak ki a magyarok az egy évvel későbbi világbajnokság pótselejtezőjén.



A csoport utolsó helyezettje kiesik a C divízióba, míg az első hely megszerzésének az élvonalba jutáson túl is nagy fontossága van, mivel azzal akár vb-pótselejtezős helyet is lehet szerezni. A két legjobb olyan csoportgyőztes ugyanis, amely a jövő novemberben záruló vb-selejtezőkön nem végez az automatikus kijutást jelentő első vagy a pótselejtezőt eredményező második helyen, pótselejtezőt játszhat a 2022-es, katari vb-re.



A negyedik fordulót jövő szerdán rendezik, amikor a magyarok a vb-negyeddöntős oroszok vendégei lesznek majd.

A szerbek elleni Nemzetek Ligája-meccs előtt Kalmár Zsolt nyilatkozott az esélyekről.

Nemzetek Ligája, B divízió, 3. csoport, 3. forduló:

vasárnap:



Oroszország-Törökország, Moszkva 20.45

Szerbia-MAGYARORSZÁG, Belgrád 20.45

A csoport állása:

1. Oroszország 2 2 - - 6-3 6 pont

2. Magyarország 2 1 - 1 3-3 3

3. Törökország 2 - 1 1 0-1 1

4. Szerbia 2 - 1 1 1-3 1

Kép: facebook/mlsz