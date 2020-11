A magyar labdarúgó-válogatott nagyszerű évet zárt 2020-ban: kijutott a részben hazai rendezésű Európa-bajnokságra és feljutott az élvonalba a Nemzetek Ligájában.

Számszerűen nyolc találkozójából ötöt megnyert, kétszer döntetlent játszott és mindössze egyszer kapott ki. Szintén szokatlan, hogy idén veretlen maradt idegenben, négy meccsen háromszor győzött egy döntetlen mellett. A teljesítmény értékét növeli, hogy valamennyi összecsapás tétmérkőzés volt és hét esetben a nemzetközi szövetség (FIFA) világranglistáján magasabban jegyzett csapattal kellett megküzdeni.



A sikerek részben a szerkezetváltással magyarázhatók. Marco Rossi szövetségi kapitány rögtön az első mérkőzésen áttért kedvenc, három belső védővel felálló hadrendjére, ami azonnali eredményt hozott. A stabil védekezést jól jellemzi, hogy a válogatott idén mindössze hat gólt kapott, négy találkozón egyet sem.



Fotó: Sercan Kucuksahin/Anadolu Agency via Getty Images

Támadásban pedig csak egyetlen alkalommal maradt gólképtelen a nemzeti együttes, melynek színeiben kilencen is betaláltak, közülük Szoboszlai Dominik, Nikolics Nemanja és Kalmár Zsolt tudott duplázni. A gólok valószínűleg azért is oszlanak meg ennyire, mert a koronavírus-járvány miatt sokan csak egy-egy mérkőzésre tudtak a válogatott rendelkezésére állni, de például Szoboszlai, aki a törökök elleni NL-nyitányon és az izlandiak elleni Eb-pótselejtező döntőjében is győztes gólt lőtt, mindössze a találkozók felén tudott szerepelni, mivel októberben karanténban volt egész klubcsapata.



Az előrelépés másik oka az új játékosok gyors beilleszkedése. Nego Loic, aki az izlandiak ellen az egyenlítő gólt szerezte, francia születésű és egy szabályváltoztatásnak köszönhetően léphetett pályára magyar színekben.



Fotó: Laszlo Szirtesi - UEFA/UEFA via Getty Images

Könyves Norbert góllal debütált Szerbiában, a nemzeti együttesbe két és fél év után tért vissza Nikolics, aki kétszer is eredményes volt, valamint Szalai Attila a védelem alapemberévé nőtte ki magát úgy, hogy 2020 előtt mindössze egyszer játszott a címeres mezben.



A harmadik fontos tényező Szoboszlai Dominik látványos fejlődése. A Salzburg 20 éves támadó középpályása, akit az előző idényben az osztrák élvonal legjobbjának választottak, igazi vezére lett a válogatottnak, világpiaci értéke pedig becslések szerint már meghaladja a 20 millió eurót.



Fotó: Laszlo Szirtesi - UEFA/UEFA via Getty Images



A magyar válogatott jövő évi programja az Európa-bajnokságon kívül még nem ismert, mivel a világbajnoki selejtezőcsoportok sorsolását december 7-én tartják. A kontinensviadalon előbb június 15-én a címvédő portugálokat, majd négy nappal később a világbajnok franciákat fogadja Rossi csapata a Puskás Arénában, végül június 23-án Münchenben a németekkel csap össze.

A magyar labdarúgó-válogatott 2020-as mérkőzései:



2020.09.03., Sivas: Törökország-Magyarország 0-1 (0-0) - Nemzetek Ligája

gólszerző: Szoboszlai (80.)



Fotó: Sercan Kucuksahin/Anadolu Agency via Getty Images

2020.09.06., Budapest: Magyarország-Oroszország 2-3 (0-2) - Nemzetek Ligája

gól: Sallai (62.), Nikolics (70.), illetve Mirancsuk (15.), Ozdojev (33.), Mário Fernandes (46.)



Fotó: Laszlo Szirtesi/Getty Images

2020.10.08., Szófia: Bulgária-Magyarország 1-3 (0-1) - Eb-pótselejtező

gól: Jomov (89.), illetve Orbán (17.), Kalmár (47.), Nikolics (75.)

2020.10.11., Belgrád: Szerbia-Magyarország 0-1 (0-1) - Nemzetek Ligája

gól: Könyves (20.)



Fotó: Srdjan Stevanovic/Getty Images

2020.10.14., Moszkva: Oroszország-Magyarország 0-0

2020.11.08., Budapest: Magyarország-Izland 2-1 (0-1)

gól: Nego (88.), Szoboszlai (92.), illetve G. Sigurdsson (11.)



Fotó: Laszlo Szirtesi - UEFA/UEFA via Getty Images

2020.11.11., Budapest: Magyarország-Szerbia 1-1 (1-1)

gól: Kalmár (39.), illetve Radonjic (17.)

2020.11.14., Budapest: Magyarország-Törökország 2-0 (0-0)

gól: Sigér (57.), Varga (95.)

Borítókép: Laszlo Szirtesi - UEFA/UEFA via Getty Images