Hosszas, fordulatos „huzavona” után eldőlt, hogy végül zárt kapuk mögött, Szófiában fogadja Bulgária nemzeti csapata a magyar válogatottat. Amennyiben csapatunk legalább egy ponttal tér haza a bolgár fővárosból, biztosan kijut a németországi kontinenstornára.

19:10 - A stadion környékén is zajlanak az események

Számos sérültről számol be a topsport.bg, a tüntető szurkolók összecsaptak a rendőrökkel





18:55 - Az első félidőt követően: 1 - 1



18:29 - Egyenlítettek a bolgárok

Delev egalizált a 24. percben.

18:20 - A csapatunk





18:10 - Ádám Martin góljával vezet a magyar válogatott

Szoboszlai szabadrúgását követően Ádám fejelte be a labdát a bolgár kapuba. Megérdemelten került előnybe a magyar együttes.



18:00 - Elkezdődött a mérkőzés, a környéken zajlik a tüntetés



17:40 - A magyar válogatott is a stadionban

Bemelegít a csapat a 18:00-kor kezdődő mérkőzésre. Fotó: MTI/Illyés Tibor



17:40 - Balhé Szófiában: vízágyút is bevetett a rendőrség

A topsport.bg információi: A Vaszil Levszki Nemzeti Stadion körül egyre fokozódik a feszültség. A Gurko utcán összegyűlt szurkolók több görögtüzet lőttek a levegőbe, és fáklyákat gyújtottak meg, amelyeket a rendőrökre dobtak. Az egyik bomba a rendőrök első sora mögé, néhány újságíró közelébe esett.

A rendfenntartók a bevetésre kész vízágyúval vonultak előre, és nem sokkal később használták is.



17:30 - Üres stadion

Az MTI fotója a meccs helyszínéről





17:06 - Az MTI jelentése a helyszínről:

"Zárt kapus mérkőzés ellenére a rendőrség hatalmas létszámban vonult fel, még vízágyú is bevetésre készen állt, a Vaszil Levszki Nemzeti Stadiont pedig hermetikusan elzárta a bolgár szurkolók bejelentett tüntetése miatt, amelyhez néhány magyar drukker is csatlakozott."



17:00 - A bolgárok kezdőcsapata:

Naumov – V. Popov, Petkov, Antov, Nedjalkov – F. Krasztev, Csocsev, Gruev – Deszpodov, Mincsev, Delev.



16:55 - Közzétette az MLSZ a magyar válogatott kezdőcsapatát





16:50 - Gyülekeznek a demonstráló szurkolók

Sorra érkeznek a stadion környékére a szövetség elleni tiltakozó akcióra a drukkerek, az eseményre magyarokat is várnak. Fotó: startphoto.bg



16:40 - A bolgár válogatott már a stadionban

Megérkezett a helyszínre a hazai együttes.





16:20 - Klubelnök szólt vissza Berbatovnak

A bolgár futball egyik legendás alakja, Dimitar Berbatov élesen bírálta korábban az ország labdarúgó szövetségét. A Lokomotiv Plovdiv résztulajdonosa, Hristo Krusharski szerint a korábbi futballistával sem lenne előrébb a bolgár futball: "Bízom-e Berbatovban? A futballistákat csak arra tanítják, hogy pénzt fogadjanak el. Vett már fel futballista pénzt a futballért? Mondj egyet, de gyorsan. Nincs ilyen. Akkor mit akarunk? Azt akarjuk, hogy pénzzel gazdálkodjunk." - idézi a topsport.bg



16:00 - Rendőrök a szófiai Vaszil Levszki Nemzeti Stadionnál

A bolgár rendőrség jelentős erőkkel biztosítja a helyszínt, ahová a hazai szurkolók demonstrációval készültek.



fotók: MTI/Szigetváry Zsolt



