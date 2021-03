A magyar labdarúgó-válogatott hazai pályán kezdte a 2022-es katari világbajnokságra kvalifikáló selejtezősorozatot.



Marco Rossi együttese hazai pályán a Robert Lewandowskival felálló lengyel válogatott ellen lépett pályára. A magyarok 2-0-ra is vezettek, végül meg kellett elégedniük az egy ponttal.



A találkozó után a két csapat szövetségi kapitánya így értékelt a találkozó után.



Marco Rossi: Egy percen belül két nagyon buta hibát követtünk el, és a harmadik lengyel gól előtt is nagyot hibáztunk. Azonban 2-2 után visszajöttünk és újra vezetést szereztünk. A harmadik góljuk az hihetetlen volt. Teljesen egyedül hagytuk Lewandowskit a büntetőterületen belül. Egészen a gólig kapura sem lőtt, neki egy helyzet is elég a gólszerzéshez. Ebből tanulnunk kell. Maradjunk két lábbal a földön ne szálljunk el. Most San Marino következik, utána pedig Andorra. Elégedett vagyok az eredménnyel, de volt olyan pontja a mérkőzésnek, ahol azt éreztem, akár nyerhetünk is volna.



Paulo Sousa Lengyelország szövetségi kapitánya: Úgy érzem, hogy ma sokkal többet érdemeltünk volna. Az első félidőben túl lassúak voltunk, míg a másodikban minden gyorsabbá vált, a taktikai változtatásokkal erősebbek lettünk, a végén úgy gondolom, megérdemeltük volna a győzelmet. Soha nem vagyok elégedett, ha pontokat veszítünk, én mindig győzni szeretnék. Versenyezni fogunk Magyarországgal, de Angliával is. Úgy gondolom ők lesznek a legerősebb ellenfeleink és be fogjuk gyűjteni a kellő mennyiségű pontot.

A magyar válogatott legközelebb vasárnap idegenben, San Marino ellen lép pályára, míg a lengyelek hazai pályán Andorra együttesét fogadják.

Borítókép: Laszlo Szirtesi - UEFA/UEFA via Getty Images