"Az Öreg Kincsei" címmel árverésre kerül Hidegkuti Nándor, az Aranycsapat legendás futballistájának hagyatéka.

A hétfői sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a relikviákat az olimpiai bajnok, világbajnoki ezüstérmes labdarúgó unokája őrizte meg az utókornak. A hagyaték számtalan sporttörténeti dokumentumot, személyes tárgyat és fényképet, kupát, érmet, oklevelet és különböző díjat tartalmaz.



A család felkérésére Hidegkuti Nándor hagyatékát a Pannonia Terra Numizmatikai árverezőház fogja aukció keretében értékesíteni jövő szombaton a budapesti The Ritz-Carlton szállodában.



Az árverés néhány főbb relikviáját, személyes történetek és anekdoták kíséretében mutatta be Hidegkuti László és Lengyel András, a Pannonia Terra Numizmatikai árverezőház vezetője. Utóbbi elmondta, a hagyaték legértékesebb darabja egy edzésnapló, amelyet a Fiorentina edzőjeként vezetett az Aranycsapat legendája. Ebben az írásban egész attól a perctől kezdve, hogy leszállt a repülőről Olaszországba, mutatja be az olasz futballt Hidegkuti Nándor. Korhű képet ad az akkori olasz labdarúgásról, hozzátéve, hogy milyen gyenge fizikai állapotban voltak a játékosai, akikkel később megnyerte a Kupagyőztesek Európa Kupáját.



Ennek a kikiáltási ára 600 euró, a 263 darabos gyűjteményt összességében körülbelül hatmillió forintra árazták be, ugyanakkor nagyjából húszmillió forintos bevételre számítanak.



"Szeretném, ha ezek a tárgyak olyanok kezébe kerülnének, akik vigyáznak rá és normális keretek között akár be is tudják majd mutatni" - mondta Hidegkuti László.

Az eseményen elhangzott, hogy a gyűjteményből talán a két legértékesebb darab, az olimpiai arany- és a világbajnoki ezüstérem hiányzik, ugyanis ezeket a 70-es években, amikor Hidegkuti Nándor Egyiptomban edzősködött, egy betörés során ellopták, és a mai napig nem került elő.

Borítókép: mtkbudapest.hu