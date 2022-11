Keddi műtétje után csütörtöktől kezdi a rehabilitációs időszakot a magyar válogatott Schäfer András, a német labdarúgó Bundesligában szereplő Union Berlin középpályása, aki klubcsapatának jövő évi első bajnoki mérkőzésén már szeretne pályára lépni.

A 23 éves játékos szerdán a közmédiának elmondta, sajkacsontjában alakult ki fáradásos törés, amit műteni kellett, a teljes felépülés pedig az ilyen jellegű sérülések esetén két-három hónapot vesz igénybe.



"Igazából minden azon múlik, hogy mennyire gyorsan gyógyul a csont, de úgy tervezem, hogy az edzőtáborba elutazom majd a csapattal és a téli szünet utáni első bajnokin szeretnék pályára lépni" - nyilatkozott Schäfer, és hozzátette, sérülés soha nem jön jókor, ugyanakkor ez bekövetkezhetett volna sokkal rosszabb időpontban is.



"Három Bundesliga- és két válogatott mérkőzést így is ki kell hagynom, ami nagyon fáj" - jelentette ki a középpályás, akinek múlt csütörtökön, a belga Union Saint-Gilloise elleni, idegenbeli mérkőzésen sérült meg a jobb lábfeje.



"Az Európa-ligában teljesen más mérkőzéseket játszunk, mint a bajnokságokban, először úgy találkoznak egymással a csapatok, hogy nem igazán ismerik egymást, aztán a visszavágókra már jobban fel lehet készülni, ezt jól mutatja a mi példánk is" - mondta Schäfer, akinek együttese úgy jutott tovább az EL-csoportkörből, hogy az első két meccsét elveszítette, majd zsinórban négyszer nyert.



"Tavasszal lesznek olyan párosítások, amelyek a Bajnokok Ligájában is megállnák a helyüket, és ez jól mutatja, hogy milyen erős az idén az Európa-liga, bár szerintem már tavaly is az volt" - fejtette ki véleményét a válogatott futballista. Örömét fejezte ki, hogy az egyenes kieséses szakasz első körében a holland Ajaxszal csapnak össze, szerinte két tradicionális klub jó erőkből álló csapata játszik majd egymással, és kiemelte, hogy mindkét együttes nagyszerű szurkolótáborral rendelkezik.

Borítókép: Ulrik Pedersen/DeFodi Images a Getty Images