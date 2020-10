A 37-szeres válogatott Németh Krisztián szerint nehéz mérkőzésre kell készülnie a magyar labdarúgó-válogatottnak a csütörtök esti, Bulgária elleni Európa-bajnoki pótselejtezőn, de a csapatnak minden esélye megvan arra, hogy győzzön Szófiában.

A 31 éves csatár az M1 aktuális csatornának kedden azt mondta, a nemzeti együttes elmúlt két Nemzetek Ligája-találkozóján látottak alapján önbizalommal telve léphetnek pályára a játékosok a bolgárok vendégeként.



"Egy mérkőzésen természetesen bármi megtörténhet, de szerintem nyugodtan gondolkodhatunk a győzelemben" - jelentette ki Németh, akinek szerződtetését hétfőn jelentette be az amerikai bajnokságban (MLS) 15 forduló után listavezető Columbus Crew.



"Ha nem jönnek közbe sérülések, és a továbbiakban is így játszik a csapat, akkor nagy eséllyel megnyerhetjük az alapszakaszt" - mondta új klubjáról a támadó, aki szerint a rájátszásban már apróságok döntenek majd a mérkőzéseken, de a Columbusnak megvan az esélye arra, hogy döntőbe jusson.



Németh Krisztián elmondta, már télen is keresték az amerikai együttestől, de akkor különböző okok miatt nem tudott átigazolni.



"Néhány hete kaptam ismét egy hívást tőlük, nem is gondolkodtam sokat, gyorsan meg tudtunk állapodni és már ki is utaztam" - nyilatkozta a csatár, aki csak jövő kedden csatlakozhat új csapattársaihoz, addig kétnaponta koronavírustesztet végeznek el rajta.



"Az elsőn már túlvagyok, az negatív lett, és amíg nem edzhetek a többiekkel, addig az erőnléti edzőnk útmutatásai alapján készülök egyedül."



Némethnek a Columbus lesz a harmadik amerikai csapata, korábban szerepelt a Sporting Kansas Cityben és a New England Revolutionben is. Legutóbb a dunaszerdahelyi DAC futballistája volt, onnan augusztusban távozott.

Borítókép: Laszlo Szirtesi/Getty Images