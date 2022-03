Marco Rossi szövetségi kapitány szerint az elejétől a végéig koncentrálni kell, ha jó eredményt akar elérni a magyar válogatott kedden az északírek elleni barátságos labdarúgó-mérkőzésen.

"Az északírek ugyan technikailag nincsenek azon a szinten, mint a szerbek vagy a Nemzetek Ligája-ellenfeleink, de fizikálisan igen. Érdekes teszt lesz számunkra, mert remekül védekeznek, és igazi harcosok a pályán. Az Európa-bajnok olasz válogatottal is gól nélküli döntetlent játszottak" - mondta a hétfői sajtótájékoztatón az ellenfélről az olasz szakvezető.

Az 57 éves tréner elárulta, hogy Gulácsi Péternek a jobb lába sérült meg a délelőtti edzésen, ezért elővigyázatosságból nem utazott el a csapattal, mert felesleges kockázatot jelentett volna a szerepeltetése, de nagy problémája valószínűleg nincsen.



Ennek nyomán annyit elárult a kezdőcsapatról, hogy Dibusz Dénes véd majd, de azt nem közölte, hogy a válogatottban múlt csütörtökön debütáló két játékos közül kezd-e valamelyik. Viszont annyit hozzátett, az biztos, hogy Callum Styles és Ádám Martin egyaránt pályára lépnek, mert minél többet akar belőlük látni

Rossi az elmúlt napok felkészüléséről annyit mondott, hogy elsősorban a taktikára összpontosítottak és összességében elégedett az elvégzett munkával.

"Kemény meccsre számítok. Direkt futballt játszó, rakkolós csapat lesz az ellenfelünk. Más típusú találkozó lesz, mint a szerbek elleni, mert ezúttal kontrollálni szeretnénk a meccset, valamint jó és szórakoztató futballt akarunk bemutatni. De ez nem degradálás az északírekre nézve, mivel nekik is vannak remek játékosaik" - fogalmazott Nagy Ádám.



A Pisa középpályása felidézte, hogy hat és fél éve éppen Belfastban debütált a válogatottban, de olyan mintha teljesen új stadionba lépett volna, mert befejezték a létesítmény felújítását. Annak kifejezetten örül, hogy azóta nemcsak pár meccset, hanem további 57-et játszott, reményei szerint ez még sok összecsapással bővülni fog.



"Az idény elejétől az első két, biztos feljutó helyért harcolunk, még nyolc forduló van hátra, és akár a bajnoki cím is összejöhet. Nagyon boldog vagyok, hogy ilyen lehetőségem volt az Eb után és igent mondtam rá. Vannak dolgok, amik hiányoznak Angliából, például a meccsek felvezetése és a stadionok, de minden másban kerek körülöttem az élet, csak a futballra kell koncentrálnom, mert a család is nagyon jól érzi magát Pisában" - mesélt az MTI érdeklődésére olaszországi karrierjéről a 26 éves futballista, aki reményei szerint a következő idénytől már a Serie A-ban szerepelhet.

Az északír-magyar mérkőzés kedden - közép-európai idő szerint - 20.45-kor kezdődik az ír Rob Harvey sípjelére a belfasti Windsor Parkban. A találkozót az M4 Sport élőben közvetíti.

Borítókép: Marco Rossi/ MLSZ (archív)