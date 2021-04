Két felkészülési mérkőzést is játszik a magyar labdarúgó-válogatott a június 11-én induló labdarúgó Európa-bajnokság előtt. A magyar csapat június 4-én Ciprussal, négy nappal később pedig Írországgal játszik, mindkét alkalommal hazai pályán a Szusza Ferenc Stadionban.



Mindkét mérkőzés helyszíne várhatóan az újpesti Szusza Ferenc Stadion lesz. A két ellenfél ragaszkodott a fővárosi helyszínhez, az Európa-bajnokság miatt több budapesti stadiont is lefoglalt az UEFA (edzések céljából) erre az időszakra. A tervezett kezdési időpont 20 óra.

"Egyelőre még éppen csak túl vagyunk a márciusi vb-selejtezőkön, így Ciprus és Írország részletes kielemzése még odébb van – fogalmazott Marco Rossi az mlsz.hu-nak. – Egy felkészülési időszakra fontos, hogy az ember olyan ellenfeleket válasszon, akik nem is túl erősek és nem is túl gyengék. Ciprus legutóbbi eredményei beszédesek, az írekről pedig szintén tudjuk, hogy csak hajszálon múlt, hogy nem jutottak ki az Eb-re, így tehát két olyan csapattal találkozunk majd, amelyek jól fel tudnak minket készíteni az egy héttel későbbi első Eb-meccsünkre. Emellett az is fontos volt, hogy két eltérő stílusban játszó ellenfél ellen lépjünk pályára, ugyanakkor túl erős ellenfeleket sem szerettünk volna, hiszen egy esetleges komolyabb vereséggel nekivágni az Európa-bajnokságnak kifejezetten rossz lenne, miközben az egyik legfontosabb a felkészülés során, hogy az Eb-re a csapat minden tagjának meglegyen a kellő önbizalma." - reagálta Marco Rossi az mlsz.hu-nak.

