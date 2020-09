Személyes okok miatt távol marad a magyar labdarúgó-válogatott következő két Nemzetek Ligája-mérkőzésétől Bese Barnabás és Bolla Bendegúz.

Marco Rossi szövetségi kapitány a csapat szerdai edzése előtt megtartott budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta, a koronavírus-járványhoz nincs köze annak, hogy a két futballista kikerült a keretből.



"A védelemben így nagyon kevés játékosunk maradt, ezért azt még át kell gondolnunk, hogy a hátsó alakzatot hogyan állítsuk össze" - nyilatkozta az olasz szakember. Hozzátette: 2018 óta többször előfordult már vele, hogy bizonyos futballistákra nem számíthatott, de több olyan mérkőzést is tud mondani példaként, amelyen nem a legjobb összeállításban lépett pályára a csapat, mégis jó eredményt ért el.



"Nehéz helyzetben vagyunk, de szeretném, ha pozitívan állnánk hozzá a soron következő meccsekhez. Úgy látom, a magyar emberek sokszor pesszimisták, én most lelkesedést és küzdelmet várok a játékosoktól, azt szeretném, ha a kezdő sípszótól a lefújásig küzdenének" - mondta Rossi, aki szerint bár a labdarúgásban mindig az eredmény számít, számára most az a fontos, hogy a csapat végig harcoljon és igyekezzen magvalósítani a begyakorolt taktikai elképzeléseket.



A szövetségi kapitány elárulta, a csapatkapitányi karszalagot Szalai Ádám viseli majd, mert "a személyisége, az elkötelezettsége és a tapasztalata miatt ő a legmegfelelőbb erre a feladatra".



Rossi azt is elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak a játékosok pszichológiai felkészítésén, ennek a munkának az eredményét is szeretné látni a pályán.



"Nem szabad félnünk senkitől és semmitől, bátran kell játszanunk" - jelentette ki a szakvezető, aki a török válogatottról azt mondta, papíron sokkal jobb, mint a magyar, de azt, ami a pályán történik egy mérkőzésen, számtalan tényező befolyásolja.



A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a válogatott keret és a szakmai stáb tagjainak mindkét koronavírus-tesztje negatív lett.



A Nemzetek Ligája B divíziójának 3. csoportjába sorolt magyar együttes csütörtökön Törökországban kezdi meg a 2020/21-es sorozatot, majd három nappal később Oroszországot fogadja. A csoport negyedik tagja Szerbia.

A keret:



kapusok:



Dibusz Dénes (Ferencváros), Gulácsi Péter (RB Leipzig), Kovácsik Ádám (MOL Fehérvár FC)



védők:



Fiola Attila (MOL Fehérvár FC), Kecskés Ákos (FC Lugano), Lang Ádám (Omonia Nicosia), Willi Orbán (RB Leipzig), Szalai Attila (Apollon Limasszol)



középpályások:



Cseri Tamás (Mezőkövesd), Pátkai Máté (MOL Fehérvár FC), Kalmár Zsolt (FC DAC), Nagy Ádám (Bristol City), Schäfer András (FC DAC), Sigér Dávid (Ferencváros), Szoboszlai Dominik (Red Bull Salzburg)



csatárok:



Babati Benjámin (ZTE), Holender Filip (FC Lugano), Nikolics Nemanja (MOL Fehérvár FC), Sallai Roland (Freiburg), Simon Krisztián (Újpest FC), Szalai Ádám (FSV Mainz 05), Szőke Adrián (Heracles Almelo)