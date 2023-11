Az ikonikus bolgár csatár és a BFS elnökjelöltje, Dimitar Berbatov a Bolgár Nemzeti Televízió reggeli blokkjának vendége volt, ahol nyilatkozott a Bulgária-Magyarország mérkőzés körül kialakult helyzetről. Egy olyan találkozóról, amelyről nem világos, hogy hol és egyáltalán lejátsszák-e.

„Ami történik, az abszurd. Már sorozatgyilkosoknak nevezem őket, mert sorozatosan leállítják a futballt, ellopják a szurkolóktól. Ezek az emberek nem tudják megoldani a problémát, a nézők ellen fordulnak és az áldozat szerepét játsszák. A baj az, hogy nem tudják megszüntetni a gondokat, mert az azt jelenti, hogy saját magukat kell megszüntetniük” – szögezte le Berbatov.

Berbatov szerint nem tartották be az iratok kiadására vonatkozó határidőt, hanem totalitárius intézkedéseket hoztak: „Akárhová is bújnak, a nép "szeretete" akkor is utoléri őket, bárhová is mennek elrejtőzni". A tüntetések mellőzésére, valamint a megegyezésre és a megbékélésre való felhívások kapcsán Berbatov hangsúlyozta: "A válogatottat mindig támogatni fogják, most is mellette állnak, de titeket soha többé senki nem fognak támogatni" - fordult a labdarúgó-vezetéshez.

„Mit tanulhatunk tőlük? Zsarolás telefonon keresztül? Isten ments!” hangsúlyozta Berbatov arra a kérdésre, hogy van-e mit tanulni a mostani tapasztalt futballvezetőktől.

„Mi 3 évvel ezelőtt kezdtünk el tiltakozni. És most örülök, hogy az emberek látják, mennyire igazunk volt, és összefognak” – mondta.



Szerinte az UEFA nem foglalhat állást, és valószínűleg félrevezette a bolgár szövetség, amikor azt javasolta, hogy a találkozót Szófiából helyezzék át Plovdivba, és közönség nélkül tartsák meg.

„Támogatom a plovdivi önkormányzatot, a polgármestert és a stadion építtetőjét. A futballtársadalom támogatja ezt az ügyet, hogy ne játsszák le ott a mérkőzést, mert mindenki tudja, hol a hiba” – tette hozzá Berbatov.

Azt is elmondta, hogy támogatja a sportminisztérium és a futballklubok holnapi találkozóját, valamint szerinte az államnak is közbe kellene lépnie, hiszen látják, mennyire hanyatlik a legnépszerűbb sportág.

Borítókép: Vladimir Rys Photography via Getty Images