1953. november 25-én rendezték meg a Wembley-ben a legendás Anglia-Magyarország mérkőzést, amit 6-3-ra nyertünk meg. Ez az a találkozó, amit az évszázad mérkőzésének hívnak.

1993-ban a Magyar Labdarúgó Szövetség november 25-ét a Magyar Labdarúgás napjának nyilvánította.

Hét évvel ezelőtt a Duna Tv jóvoltából ezen a napon nézhették meg először a magyar szurkolók is a találkozóról készült teljes felvételt, mert addig csak részleteket láthattak belőle. Az összecsapás időpontjában a meccset csupán rádiós közvetítésként lehetett követni Magyarországon, a zseniális rádiós riporter, Szepesi György kommentálásával. Magyarországon az első televíziós próbaadások csak 1954-ben indultak el.



De, hogyan került a mérkőzés teljes felvétele Magyarországra?

Kinek kellett a közbenjárása ahhoz, hogy a magyar szurkolók is megnézhessék a mérkőzést?

A kérdéskört már csak azért is körbejárjuk, mert ma este először színesben is megtekinthetőek lesznek a találkozó legfontosabb mozzanatai. A projektet a Mito kreatív ügynökség vitte, az utómunkát és a színezést pedig a Melon FX csinálta.



A projektet gründoló Magyar Telekom sajtótájékoztatón jelentette be a hírt, s mint azt a cég márka- és kommunikációs igazgatója, Szabó Béla elárulta: egy három hónapig tartó munkafolyamat eredményét láthatják majd a nézők november 25-én este 6 órakor a Super TV2-n.



„Megszereztük a BBC kópiáját, ehhez rengeteget kellett kutatni és dolgozni, hogy bemutatható legyen. Igyekszünk mindenkinek elérhetővé tenni, és kiszíneztük a gólokat is, így generációktól függetlenül élvezhető lesz.



Egy katódsugárcsöves tévének megvannak a határai, zajossága, koszossága. Ezzel elment sok idő, a kiszínezés esetén pedig minden kockát külön kellett színezni”

A mérkőzés teljes felvételének Magyarországra kerüléséről Riskó Gézával beszélgettünk.



Vendégünk, Riskó Géza már az 1976-os és az 1992-es olimpiákról is tudósított. A Csongrád Megyei Hírlap, a Pesti Műsor, az Esti Hírlap, a Népszava rovatvezetője, az általa alapított Pesti Hírlap, Színes Mai Lap és Napi Ász főszerkesztője, a Képes Sport, a Mai Nap lapigazgatója, a Szubjektív objektív, a Mai sport műsorvezetője volt. Korábban a Duna TV, majd az MTVA sportfőszerkesztője volt.

Könyveket is írt, Edda Művek Miskolc, Pege, Mai Visszhang voltak a művei. Nevéhez fűződik Az utolsó kettő...Grosics, Buzánszky című film is. Kétszeres MOB Nívódíjas, a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjének birtokosa, Prima Primissima díjas újságíró.

