A magyar labdarúgó-válogatottnak akkor marad reális esélye a pótselejtezőt érő második hely megszerzésére a világbajnoki selejtezőcsoportjában, ha szombaton a Puskás Arénában legyőzi az albán csapatot.

Marco Rossi szövetségi kapitány együttese negyedik helyen áll a hatosban, hátránya két pont a második Albániával szemben. A döntetlennel megmaradna a két csapat között a különbség, ami a hátralévő három fordulóban még ledolgozható lenne, azonban a jelenleg harmadik lengyelek szinte biztosan egyről három pontra növelik az előnyüket a magyarokkal szemben, ugyanis a sereghajtó San Marinót látják vendégül.



Amennyiben ez bekövetkezik, jószerivel megpecsételődik a nemzeti együttes sorsa, mert úgy kellene ledolgoznia ezt a hátrányt, hogy neki még kedden hátravan a veretlenül listavezető Anglia elleni idegenbeli találkozó, miközben a lengyel csapat már mindkét meccsét lejátszotta az Eb-ezüstérmessel.



A győzelem ugyanakkor életben tartaná a magyar reményeket, mivel a válogatott azzal egyrészt megelőzné az albán csapatot, másrészt egypontos maradna a lengyelekkel szembeni hátrány. Ha viszont a magyarok másodjára is kikapnak az albánoktól, az tulajdonképpen bebetonozná a negyedik helyet.



Az olasz szövetségi kapitánynak ezúttal sem lesz könnyű dolga, mert bár csak egyetlen komoly hiányzója van, de az éppen a csapatkapitány Szalai Ádám. A Mainz futballistája a pályáról is nagyon hiányozni fog, mivel - Rossi szavai szerint - nincs másik hozzá fogható középcsatára, de pályán kívül betöltött vezérszerepét is át kell vennie másoknak.



A győzelmi kényszerben pályára lépő magyar együttest ráadásul a szurkolók sem segíthetik, mivel a nemzetközi szövetség (FIFA) zárt kapus büntetést rótt ki a magyar szövetségre az angolok elleni rasszista megnyilvánulások miatt.



A szombaton 20.45-kor kezdődő mérkőzés játékvezetője a spanyol Carlos del Cerro Grande lesz.



A csoportból az első helyezett jut ki a 2022-es, katari vb-re, a második pedig pótselejtezőt játszhat a részvételért. A magyar válogatottnak a pótselejtezőre még akkor is van esélye, ha a második helyet sem sikerül megszereznie, mivel tavaly ősszel megnyerte a kvartettjét a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban. Az NL-ből ugyanis a két legjobb olyan csoportgyőztes csatlakozik a pótselejtező mezőnyéhez, amely a vb-selejtezők során nem végez az első két helyen. A 12 csapat egymérkőzéses elődöntő-döntő rendszerben küzd majd meg a fennmaradó három helyért.

Európai világbajnoki selejtezők, I csoport, 7. forduló:



Magyarország-Albánia, Puskás Aréna 20.45

Andorra-Anglia, Andorra La Vella 20.45

Lengyelország-San Marino, Varsó 20.45

A tabella:

1. Anglia 6 5 1 - 18- 2 16 pont

2. Albánia 6 4 - 2 10- 6 12

3. Lengyelország 6 3 2 1 19- 8 11

4. Magyarország 6 3 1 2 12-10 10

5. Andorra 6 1 - 5 4-14 3

6. San Marino 6 - - 6 1-24 0

Korábbi eredmények:

1. forduló (március 25.):

Anglia-San Marino 5-0 (3-0)

Andorra-Albánia 0-1 (0-1)

Magyarország-Lengyelország 3-3 (1-0)

2. forduló (március 28.):

Lengyelország-Andorra 3-0 (1-0)

Albánia-Anglia 0-2 (0-1)

San Marino-Magyarország 0-3 (0-1)

3. forduló (március 31.):

Andorra-Magyarország 1-4 (0-1)

Anglia-Lengyelország 2-1 (1-0)

San Marino-Albánia 0-2 (0-0)

4. forduló (szeptember 2.):

Magyarország-Anglia 0-4 (0-0)

Lengyelország-Albánia 4-1 (2-1)

Andorra-San Marino 2-0 (2-0)

5. forduló (szeptember 5.):

San Marino-Lengyelország 1-7 (0-4)

Albánia-Magyarország 1-0 (0-0)

Anglia-Andorra 4-0 (1-0)

6. forduló (szeptember 8.):

Magyarország-Andorra 2-1 (2-0)

Lengyelország-Anglia 1-1 (0-0)

Albánia-San Marino 5-0 (1-0)

A csoport további programja:

8. forduló (október 12.):

Albánia-Lengyelország, Tirana 20.45

Anglia-Magyarország, London 20.45

San Marino-Andorra, Serravalle 20.45

9. forduló (november 12.):

Andorra-Lengyelország, Andorra La Vella 20.45

Anglia-Albánia, London 20.45

Magyarország-San Marino, Puskás Aréna 20.45

10. forduló (november 15.):

Albánia-Andorra, Tirana 20.45

Lengyelország-Magyarország, Varsó 20.45

San Marino-Anglia, Serravalle 20.45

Borítókép: twitter.com/MLSZ