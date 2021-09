A magyar labdarúgó-válogatott az angolokkal szembeni 4-0-s vereség után vasárnap Albánia vendégeként Elbasanban javíthat a jövő évi katari világbajnokság selejtezősorozatában.

Az Európa-bajnoki döntős angolok elleni csütörtöki mérkőzésen, a Puskás Arénában részleges bokaszalag-szakadást szenvedett Varga Kevin, ezért a koronavírusos Loic Nego és Szalai Ádám, valamint a sérült Lovrencsics Gergő mellett a török Kasimpasa futballistájára sem számíthat Marco Rossi. A szövetségi kapitány nem hívott be új játékost a keretbe, az angolok ellen sérülés, illetve eltiltás miatt hiányzó Botka Endrére és Nagy Ádámra viszont ismét számíthat.



Az albánok is vesztes mérkőzés után készülnek a meccsre, hiszen csütörtökön 4-1-re kikaptak Lengyelország vendégeként. Myrto Uzini, a Ferencváros albán csatára 83. percben lépett pályára.



A 75 éves olasz Edoardo Reja szövetségi kapitány Elseid Hysajra (Lazio), Keidi Bare (Espanyol), Klaus Gjasula (Darmstadt) és Rey Manaj (Spezia) játékára sem számíthat vasárnap sárga lapok miatti eltiltás következtében.



A mértékadónak tartott Transfermarkt.com portál becslése szerint a két válogatott keretének értéke nagyjából megegyezik, az albánt 103,95 millió euróra, a magyart 102,5 millió euróra taksálják, a világranglistán elfoglalt helyezések között viszont komolyabb különbség van, hiszen Rossi együttese a 37., az aktuális ellenfél viszont a 69. helyen áll a nemzetközi szövetség rangsorában.



Az egymás elleni mérleg rendkívül kedvező: az eddigi hat mérkőzésen a magyar válogatott egy döntetlen mellett ötször nyert, és még gólt sem kapott az albán csapattól. A két együttes eddigi utolsó összecsapásán 2014 júniusában a magyarok Priskin Tamás góljával diadalmaskodtak.



Mivel két legnagyobb riválisával, Angliával és Lengyelországgal ősszel idegenben találkozik a magyar csapat, a továbbjutási remények életben tartásához, vagyis a pótselejtezőt jelentő második hely megszerzéséhez elengedhetetlen az Albánia, az Andorra és a San Marino elleni győzelem idegenben és hazai pályán is.



A vasárnap 18 órakor kezdődő mérkőzést a 38 éves holland Danny Makkelie vezeti, aki korábban egyszer találkozott a magyar válogatottal: 2017-ben Portugália az ő közreműködése mellett győzött 1-0-ra a Groupama Arénában világbajnoki selejtezőn, miután a harmincadik percben - jogosan - kiállította Priskin Tamást.



Makkelie vezette a tavalyi Sevilla-Internazionale döntőt az Európa-ligában, a Bajnokok Ligájában pedig az idei Real Madrid-Chelsea elődöntő volt a legrangosabb mérkőzése. A részben budapesti rendezű nyári Európa-bajnokságon négy meccset kapott, köztük az angol-dán elődöntőt.

Európai világbajnoki selejtezők, 5. forduló: I csoport: Albánia-MAGYARORSZÁG, Elbasan 18.00

Anglia-Andorra, London 18.00

San Marino-Lengyelország, Serravalle 20.45

A tabella:

1. Anglia 4 4 - - 13- 1 12 pont

2. Lengyelország 4 2 1 1 11- 6 7

3. Magyarország 4 2 1 1 10- 8 7

4. Albánia 4 2 - 2 4- 6 6

5. Andorra 4 1 - 3 3- 8 3

6. San Marino 4 - - 4 0-12 0

A csoportból az első helyezett jut ki a jövő évi, katari világbajnokságra, a második pedig pótselejtezőt játszhat a részvételért.

Korábbi eredmények:

1. forduló (március 25.):

Anglia-San Marino 5-0 (3-0)

Andorra-Albánia 0-1 (0-1)

Magyarország-Lengyelország 3-3 (1-0)

2. forduló (március 28.):

Lengyelország-Andorra 3-0 (1-0)

Albánia-Anglia 0-2 (0-1)

San Marino-Magyarország 0-3 (0-1)

3. forduló (március 31.):

Andorra-Magyarország 1-4 (0-1)

Anglia-Lengyelország 2-1 (1-0)

San Marino-Albánia 0-2 (0-0)

4. forduló (szeptember 2.):

Andorra-San Marino 2-0 (2-0)

Lengyelország-Albánia 4-1 (2-1)

Magyarország-Anglia 0-4 (0-0)

A csoport további programja:

6. forduló (szeptember 8.):

Albánia-San Marino

Magyarország-Andorra

Lengyelország-Anglia

7. forduló (október 9.):

Andorra-Anglia

Magyarország-Albánia

Lengyelország-San Marino

8. forduló (október 12.):

Albánia-Lengyelország

Anglia-Magyarország

San Marino-Andorra

9. forduló (november 12.):

Andorra-Lengyelország

Anglia-Albánia

Magyarország-San Marino

10. forduló (november 15.):

Albánia-Andorra

Lengyelország-Magyarország

San Marino-Anglia

