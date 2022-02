Gazdag Dániel, a Philadelphia Union magyar válogatott labdarúgója a téli pihenőt, majd a problémamentes felkészülést követően bizakodva várja a tengerentúli profiliga (MLS) hét végi nyitómérkőzését, amelyen együttese szombaton a Minnesotát fogadja.

Gazdag az M1 aktuális csatornának elmondta: esetében a hosszú téli szünetet hosszú ráhangolás követte. Hozzátette, ráfért ugyan a pihenő, amelyet jól sikerült felkészülés követett, mostanra azonban minden szempontból megfelelő állapotba került, és örül, hogy végre elkezdődnek a mérkőzések. Első ellenfelükről kiemelte: legutóbb idegenben 3-2-re kikaptak tőlük, mindezt úgy, hogy a Philadelphia mindkét gólját ő lőtte.

"Nagyon remélem, hogy hét végén sikerül ismét betalálnom. Jó csapat a Minnesota, legutóbb hozzánk hasonlóan bejutott a rájátszásba, tehát egy kemény meccsel vágunk neki a bajnokságnak" - közölte. Emlékeztetett: csapata az előző kiírásban peches körülmények között maradt le a nagydöntőről, a Keleti főcsoport fináléja előtt tizenegy játékosukra nem számíthattak koronavírusos megbetegedés miatt. Hozzátette, leginkább utóbbi miatt élhették meg csalódásként az idény végét, mert úgy érzik, több is lehetett volna a szezonjukban. Gazdag elárulta: minimális elvárásuk, hogy idén is ott legyenek a rájátszásban, és rendkívül csalódottak lennének, ha lemaradnának a playoffról.



"Abban bízunk, hogy sikerül még tovább jutunk, mint tavaly" - mondta.



A támadóként és középpályásként egyaránt bevethető 25 éves futballista kiemelte: már megérkezése pillanatában éreztették vele, hogy az együttes fontos láncszemének tartják, így az elején akkor is türelmesek voltak vele, amikor gyengébben teljesített. Ahogy azonban ment előre a szezon, úgy vált a teljesítménye egyre meghatározóbbá, és fontos gólokat is tudott szerezni.

"A következő szezonban mindenképpen meghatározó szerepem lesz a csapatban, és bízom benne, hogy vezér tudok majd lenni" - mondta.

Gazdag számára az előző szezon zárása úgy a válogatottban, mint klubjában remekül sikerült: jól játszott és gólokat szerzett. Tengerentúli csapatához május közepén csatlakozott, azóta 28 tétmérkőzésen öt gólt szerzett és három gólpasszt adott, egyéni céljai között szerepel ezeket a mutatókat felülmúlni. A január átigazolási időszakban menedzsereken keresztül kisebb-nagyobb megkeresések érkeztek hozzá, konkrét ajánlat azonban egy sem futott be a klubjához.

"Igazából nem volt min gondolkodjak. Valójában pedig nagyon jól érzem itt egyelőre magam, és ezt a szezont egészen biztosan itt fogom eltölteni a Philadelphiában" - mondta a játékos, akinek a szerződése az év végéig érvényes.



A Philadelphia Union az alapszakaszban 34 mérkőzésen 54 pontot szerzett, ezzel a Keleti főcsoportban a második helyen végzett. A rájátszásban aztán szoros párharcokat vívott, ezekből kettőt sikerrel vett, majd a bajnokság elődöntőjében 2-1-re alulmaradt a későbbi győztes New York Cityvel szemben.

