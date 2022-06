Egy év után csap össze ismét a magyar labdarúgó-válogatott a német együttessel, és Marco Rossi szövetségi kapitány csapata arra készül, hogy a tavalyi Eb-n elért bravúros, 2-2-es döntetlen alkalmával mutatott teljesítményét szombaton hazai pályán a Nemzetek Ligája A divíziójának harmadik fordulójában is megismételje.

A magyar nemzeti csapat két nehéz mérkőzés után várja a találkozót, melyek közül az elsőt, Anglia ellen hazai pályán 1-0-ra megnyerte, míg a másodikon, kedden 2-1-re kikapott az Európa-bajnok olaszok vendégeként. A szombati mérkőzés előtt nagy kérdés, hogy a csapat kulcsemberei ki tudták-e pihenni magukat, illetve, hogy Rossi mennyit változtat a kezdőcsapatán, amely a mezőnyjátékosok tekintetében mindkét meccsen ugyanaz volt.

Az biztos, hogy egy csere lesz az együttesben, mivel az Union Berlin középpályása, Schäfer András sárga lapok miatt nem léphet pályára. A kapitány dolgát nem csupán az ő hiánya nehezíti, hanem Kleinheisler László sérülése is, akire már az olaszok ellen sem számíthatott. Ugyanakkor erősítést jelent számára, hogy a Philadelphia Unionban március után májusban is a csapat legjobbjának választott Gazdag Dániel túl van a koronavírus-fertőzésen és bevethető lesz. Egyértelműen nem a magyar válogatott a találkozó esélyese, ugyanakkor önbizalmat adhat a játékosoknak, hogy a tavalyi Eb-n kiválóan futballoztak mostani riválisuk ellen. A meccs emléke így korántsem a játék minősége miatt lehet fájó, hanem azért, mert Leon Goretzka hajrában lőtt góljával a magyar csapat elbukta a győzelmet és azzal a továbbjutást csoportjából.



Fotó: James Williamson – AMA/Getty Images

A németek eddig két döntetlent értek el az NL-ben, a budapesti fellépést pedig kellő óvatosággal várja Hansi Flick szövetségi kapitány, aki pénteki sajtótájékoztatóján dicsérte a Rossi-csapatot. Ugyanakkor azt is jelezte, hogy egyértelműen a három pontért utaznak a magyar fővárosba. Szavait Thomas Müller is megerősítette, aki szerint rengeteg pozitív visszajelzést kaptak az 1-1-re végződött, Anglia elleni, keddi meccsen, és mint mondta, bízik benne, hogy a munka, amit az edzéseken elvégeztek, sikert hoz majd a szombati találkozón. A magyar válogatott 53. alkalommal találkozik a német együttessel, eddig 24-szer Németország, 17-szer az NDK és 11-szer az NSZK volt az ellenfél. A mérleg: 20 magyar és 17 német győzelem, valamint 15 döntetlen.

A csoport másik meccsén a tavalyi Európa-bajnoki döntő "visszavágóját" rendezik meg, ugyanis az angol együttes fogadja az olasz csapatot. A magyarok a Nemzetek Ligája első kiírását még a harmadik vonalban, azaz a C divízióban kezdték, aztán az átszervezés hatására feljutottak a másodosztályt jelentő B divízióba, ahol csoportjukat megnyerve az élvonalba kerültek. A világszínvonalú ellenfeleket nézve minimális az esély rá, de az élvonalbeli szereplés egyben azt is jelenti, hogy most először a sorozat trófeájáért is harcba szállt Marco Rossi szövetségi kapitány együttese, mivel az A divízió négy csoportgyőztese küzdhet majd meg a végső diadalért a 2023 júniusában sorra kerülő négyes tornán.



Fotó: Visionhaus/Getty Images

Ami viszont az A divíziós szerepléssel járó legfontosabb előny, hogy igen jó esélyt kínál az Eb-pótselejtezős részvételre, ha a magyar válogatott jövőre lemaradna a kijutást jelentő első két helyről a hagyományos selejtezősorozatban. A pótselejtező 12 csapatos mezőnye ugyanis a Nemzetek Ligája alapján alakul ki. Alapvetően az A, B és C divízió négy-négy csoportgyőztese alkotná, de ha valamelyik első helyezett kvalifikálja magát a selejtezősorozatból, akkor az adott osztály következő legmagasabban rangsorolt együttesére száll a jog. Ez azt jelenti, hogy az élvonalnak négy pótselejtezős helye van, márpedig legutóbb az A divízióból kizárólag Izland nem jutott ki egyenes ágon a kontinensviadalra, így akkor a szigetországiak csoportutolsóként is pótselejtezőt játszhattak, aztán éppen a magyarok ütötték el őket az Eb-részvételtől. Ha az élvonal 16 csapatából legalább 12 kijut a hagyományos selejtezősorozatból az Eb-re, akkor a maradék négy lemaradó együttes mindenképpen pótselejtezős lesz, erre pedig igen jó esély van. A pótkvalifikációban aztán három ágon egymeccses elődöntőt és döntőt rendeznek a részvételért.

Nemzetek Ligája, A divízió, 3. csoport, 3. forduló:

szombat:

MAGYARORSZÁG-Németország, Puskás Aréna 20.45

Anglia-Olaszország, Wolverhampton 20.45

Borítókép és fotók: Nick Potts/PA Images via Getty Images