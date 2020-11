Sallai Roland és Szalai Attila Telkiben, a magyar labdarúgó-válogatott sajtónyilvános edzése előtt beszélt az Izland elleni Európa-bajnoki pótselejtező fontosságáról.

Sallai Roland sajnálja, hogy vírushelyzet miatt nem lesznek nézők a meccsen, de reméli, hogy a tévé előtt ülők arcára mosolyt tudnak majd csalni.

"A szurkolók, a mi tizenkettedik játékosunk, mindig mögöttünk vannak a nehéz pillanatokban is. Most sajnos ez másképp alakul, egy biztos, nélkülük nem lesz egyszerűbb a meccs. Nagyon kocentrálnunk kell, és akármelyikünk kerül a kapu elé, maximálisan ki kell használnunk a lehetőségeinket. Nekem és a társaimnak is ez lehet majd a legfontosabb mérkőzése."

Ezt követően Szalai Attila is a kamerák elé állt.

"Októberben a sikereink kulcsa a szervezettség és a csapategység volt. Ezt szeretnénk tovább folytatni. Az egészség a legfontosabb, de természetesen sajnáljuk, hogy nem lehetnek nézők. Izland válogatottja fizikálisan rendkívül erős, fel kell velük vennünk a harcot.

A válogatott edzésébe is bepillantást tekinthetünk:





