A válogatott idei legfontosabb mérkőzése előtt sem maradhatott el a tippverseny.



A magyar válogatott november 12-én este sorsdöntő mérkőzést játszott Izland ellen a Puskás arénában. A tét nem más volt, mint ez Eb-re való kijutás, így a meccs előtti izgalom még a szokásosnál is nagyobb volt.

Szerkesztőségünkben már reggel elkezdődtek a találgatások. Bár akadtak pesszimistább kollégák is, abban megegyeztünk, hogy a szíve mindenkinek győzelmet diktál.

Nem sokkal ezt követően olvasóinknak is feltettük a kérdést, vajon kijutunk-e a kontinenstornára. Kérdésünkre rengeteg reakció érkezett, és néhány kivétellel mindenki a szívecskés hangulatjelre kattintott. Jól látszott tehát a szurkolókon nem fog múlni, akkor sem, ha csak a tv képernyője előtt buzdíthatják a mieinket.







A bátrabbak nemcsak azt tippelték meg, hogy melyik csapaté lesz a győzelem, hanem azt is, mi lesz a számszerű végeredmény. A kommentek olvasva alaposan meglepődtünk, ugyanis a tippelők csaknem tizede eltalálta a pontos végeredményt.

Akadt olyan is, aki a 2-0 és a 2-1 között vacilált, és olyan is, aki eltalálta, hogy Szoboszlai Dominik lesz majd az, akire az egyik legfontosabb szerep hárul.





Szerencsére a tippek nem csak optimisták voltak, hanem a valóságot is tükrözték. A magyar válogatott pedig meghálálta a bizalmat és 2-1-re legyőzték az izlandiakat, ezzel kvalifikálva a 2021-es labdarúgó Európa-bajnokságra.

Hungary vs Iceland 2−1 - All Gоals & Extеndеd Hіghlіghts 2020 HD Hungary vs Iceland 2−1 - All Gоals & Extеndеd Hіghlіghts 2020 HD





Borítókép: Laszlo Szirtesi - UEFA/UEFA via Getty Images