A román sportsajtóban kiemelt figyelmet kapott a magyar labdarúgó-válogatott Anglia ellen idegenben elért 4-0-s győzelme, és az örök riválisnak tekintett magyar csapat összehasonlítási alapul szolgált a román válogatottal, amely a wolverhamptoni mérkőzéssel egy időben hazai pályán 3-0-ra kikapott Montenegrótól.

A sportportálok arra is kitértek, hogy a magyarok négy forduló után Németországot, Olaszországot és Angliát megelőzve vezetik a Nemzetek Ligája A divíziójának halálcsoportját, míg a román válogatott a B divízióban csoportja utolsó helyén áll Bosznia-Hercegovina, Montenegró és Finnország mögött.



A Románia-Montenegró mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Edward Iordanescut is kérték az újságírók, hogy reagáljon az angol-magyar mérkőzésre. A román szövetségi kapitány elutasította, hogy párhuzamot vonjon a válogatottak között, és csak saját csapatáról beszélt.



Kijelentette: el kell fogadni a helyzetet, és le kell vonni a nehezen megemészthető következtetéseket. Lemondását azonban nem jelentette be.



A román sportsajtó az "elképesztő", "káprázatos" jelzőket használta a magyar siker leírására. A Gsp.ro portál megfogalmazása szerint "Marco Rossi meglepetéscsapata eltüntette Angliát".



A Prosport.ro honlap szerdai véleménycikkének azt a címet adta, hogy "Fényévekre vagyunk a magyar sporttól".



A cikkíró összehasonlította az utóbbi három olimpia magyar és román eredményeit, és megállapította: a magyarok nemcsak a labdarúgásban, hanem más sportokban is jeleskednek. Ezt annak tulajdonította, hogy működni kezdett az Orbán-kormány által 2011-től bevezetett adórendszer, amely kedvező adózási feltételeket biztosít a sport és a kultúra támogatóinak.



A Digisport.ro a közösségi portálokon terjedő humoros megjegyzéseket is összegyűjtötte. Ezek egyike szerint Románia a nagy futballnemzetek, Anglia és Olaszország szintjén teljesített szerda este.

Borítókép: MTI/Koszticsák Szilárd