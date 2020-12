A magyar válogatott a 40. helyen zárja a 2020-as évet a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) legfrissebb világranglistáján, amelyen az egy év alatt legtöbbet javult együttesként van feltüntetve.

A FIFA honlapja kiemelte: idén a magyaroké a legnagyobb fejlődés, egy év alatt 44 pontot szereztek és ezzel 12 helyet léptek előre.



Emlékeztetnek: a magyar válogatott 2020-ban nyolc mérkőzése közül csak egyet veszített el, és kijutott az Európa-bajnokságra.



A részben magyar rendezésű kontinensbajnoki kvalifikáció mellett Marco Rossi csapata a Nemzetek Ligájában is sikert ért el azzal, hogy csoportgyőzelemének köszönhetően a sorozat legközelebbi kiírásában a legmagasabb osztályban szerepelhet.



A világranglista élcsoportjában nincs változás, a belgák vezetnek, megelőzve a világbajnok francia, illetve a brazil nemzeti csapatot.



A magyarok Eb-riválisa közül a franciák mellett a portugálok (5.) és a németek (13.) is a legjobbak között szerepelnek, miként a 2022-es katari világbajnokság európai selejtezősorozatában ellenfeleknek számító angolok (4.) és lengyelek (19.) is. A további vb-selejtezős csoporttársak közül Albánia a 66., Andorra a 151., míg San Marino a 210., utolsó helyen áll.

FIFA-ranglista (zárójelben az előző helyezés):

1. ( 1.) Belgium 1780 pont

2. ( 2.) Franciaország 1755

3. ( 3.) Brazília 1743

4. ( 4.) Anglia 1670

5. ( 5.) Portugália 1662

6. ( 6.) Spanyolország 1645

7. ( 7.) Argentína 1642

8. ( 8.) Uruguay 1639

9. ( 9.) Mexikó 1632

10. (10.) Olaszország 1625

11. (11.) Horvátország 1617

12. (12.) Dánia 1614

13. (13.) Németország 1610

14. (14.) Hollandia 1609

15. (15.) Kolumbia 1601

...40. (40.) MAGYARORSZÁG 1460

Borítókép: Facebook.com/ Marco Rossi