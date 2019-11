Marco Rossi szövetségi kapitány nem tudja elképzelni, hogy a magyar labdarúgó-válogatott kedden döntetlent játsszon a walesi csapat vendégeként a sorsdöntő Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésen.

"Walesnek nyernie kell, nekünk is, nem tudom elképzelni, hogy döntetlen legyen. Tudom, hogy ez nem hangzik diplomatikusan, de nem akarunk esélyt adni Szlovákiának" - jelentette ki hétfőn a cardiffi sajtótájékoztatóján az olasz szakvezető.



Kifejtette: a játékosoknak most nincs szükségük extra motivációra, mert pénteken 65 ezer ember előtt játszhattak a Puskás Arénában, így átélhették, hogy életük egyik legnagyobb lehetősége vár rájuk, ha kedden győznek.



Rossi szerint az elmúlt időszakban több meccsen is rosszul kezdett a csapata. Ezt mindenképpen el kell kerülni Wales ellen - emelte ki -, azt is figyelembe véve, hogy Cardiffban hasonló lesz az atmoszféra, mint Splitben, ahol irányítása alatt egyedüliként nem játszott méltóképpen a magyar válogatott.



"Papíron a védelmünk sebezhető, amit kihasználhatnak a walesi támadók. Splitben a középpálya miatt aggódtunk, mert olyan játékosok léptek pályára, akik korábban még csak nem is edzettek együtt, de aztán nem azon ment el a meccs" - idézte fel.



Rossi elmondta, hogy az összeállításban nem tervez meglepetést, azaz felforgatott védelme előtt a megszokott játékosoknak szavaz bizalmat a középpályán és a támadósorban is.



Rossi az MTI érdeklődésére úgy fogalmazott, hogy a győzelmi kényszer miatt agresszív futballt vár a csapatától, de nem szabad teret adni az ellenfélnek, mert ez megbosszulhatja magát. Külön kiemelte a Manchester Unitedet erősítő Daniel James gyorsaságát, jelezve, hogy ha neki szabad tere lesz, az óriási veszélyt jelent majd. Nem lesz könnyű megtalálni az egyensúlyt - tette hozzá.



"Wales és Magyarország is önmagáért fog küzdeni. De ami különbséget jelent, hogy nálunk megváltozhat a játékosok és az edzők karrierje, mert nekünk nincsenek topjátékosaink vagy -edzőink" - mondta Rossi.



Walesi csapattársa ellen bizonyíthat Nagy Ádám (Forrás: MLSZ)



Nagy Ádám a csapat nevében azt hangsúlyozta, tudják, mekkora a felelősségük, tisztában vannak azzal, hogy milyen rég, 1985 óta nem jutottak ki egyenes ágon világeseményre, így már a múlt héten mindenkinek az járt a fejében, hogy kedden sikeres legyen a válogatott.



"Nem fogunk foglalkozni a másik meccsel. Egy a cél, megnyerni a meccset, mert akkor nem kell törődni semmivel" - fogalmazott a Bristol City középpályása, aki alig több mint egy hete klubcsapatával győzött Walesben, a Cardiff City ellen az angol másodosztályban.



"Lehet megnyugvást jelent, hogy a pótselejtező biztos, de ez az, amire most nem is gondolunk, erről szó sem esik. Végre van egy lehetőségünk, ha nyerünk, akkor kint vagyunk, nem akarunk arra gondolni, hogy mi van akkor, ha ez mégsem sikerül".



Nagy Ádám saját magáról azt mondta, kellett a lelkének, hogy játsszon egy meccset a sérülése után, mielőtt hazajön a válogatotthoz. Klubtársával, a walesi Ashley Williamsszel sokat ugratták egymást - mesélte -, de reményei szerint keddtől erre már csak neki lesz oka.



A walesi-magyar összecsapás kedden 20.45-kor kezdődik, a győztes kijut a részben budapesti rendezésű Eb-re. Döntetlen esetén nevető harmadikként Szlovákia ugorhat az Eb-részvételt jelentő második helyre, ha otthon - a papírformának megfelelően - legyőzi a sereghajtó azeri együttest. Ha utóbbi pontot szerezne Nagyszombatban, akkor a magyarok számára a cardiffi pontosztozkodás is elegendő a második pozíció megtartásához.

A magyar labdarúgó-válogatott várható kezdőcsapata az MTI szerint:

Gulácsi Péter - Lovrencsics Gergő, Baráth Botond, Lang Ádám, Nagy Zsolt - Pátkai Máté, Nagy Ádám - Dzsudzsák Balázs, Szoboszlai Dominik, Sallai Roland - Szalai Ádám

Borítókép: MLSZ