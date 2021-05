A kapus Bogdán Ádám rendkívül motiváltnak érzi magát a részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságra készülő magyar labdarúgó-válogatott telki edzőtáborában, ahol az OTP Bank Liga gólkirálya, Hahn János izgatottan dolgozik csapattársaival.

A Ferencváros második számú hálóőre a Telkiben rendezett keddi sajtótájékoztatón elmondta, régóta várt arra a napra, hogy újra kerettag legyen a nemzeti együttesnél, ezért "megható volt" a számára, amikor Marco Rossi szövetségi kapitány meghívta. Bogdán úgy fogalmazott, nem volt könnyű dolga második számú kapusként fenntartani a motivációját, és sokszor meg kellett küzdenie azzal a nehézséggel, hogy kevesebb játéklehetőséget kapott.

"Ezzel együtt bíztam abban, hogy ha elvégzem a rám bízott munkát, akkor eljön még az idő, amikor bizonyíthatok, és nagyon örülök, hogy most itt lehetek, mert fantasztikus érzés" - mondta a 33 éves kapus, aki elárulta, hétfőn kezdték az edzésmunkát egy hosszú de élvezetes tréninggel. "Meglátjuk majd, hogy mire lesz elég ez az egyhetes edzőtábor, de természetesen az a célom, hogy minél tovább a keret tagja maradjak, és végül részt vehessek az Európa-bajnokságon" - jelentette ki Bogdán. Hozzátette, a 2016-os kontinenstorna óta a válogatott "sok mindenen keresztülment", de jelenleg nagyon összetartó közösséget alkot.

"Reméljük, hogy a 2016-oshoz hasonló, vagy még jobb emlékekkel gazdagodhatunk, mivel ezúttal két mérkőzést is itthon, a Puskás Arénában játszhatunk, remélhetőleg közönség előtt" - mondta a kapus. Az OTP Bank Ligában 22 találattal a góllövőlista élén záró Hahn kiemelte: a szakmai stáb és a válogatott játékosok részéről egyformán pozitív impulzusokat kapott, és jó érzés a számára, hogy könnyen befogadták.

"Izgultam, sőt, most is izgulok, de szerintem ez természetes és jó is" - nyilatkozta a 26 éves csatár, aki azt is elárulta, hogy klubcsapatából, a Paksból mindenki szurkol a sikeres válogatottbeli szerepléséért, Bognár György vezetőedző pedig azt kérte tőle, hogy ugyanazt nyújtsa, mint a paksi edzéseken.

"Ahhoz, hogy itt lehessek, sok mindennek össze kellett állnia. A paksi közeg, a csapattársak segítsége, valamint a Bognár György által kialakított játékstílus mind segített abban, hogy ennyi gólt szerezzek a bajnokságban" - mondta Hahn, aki bármilyen poszton szívesen segítené a válogatottat, de - mint mondta - a legutóbbi szezon során megtalálta a helyét befejező csatárként.

"Természetesen csalódott lennék, ha nem maradnék a keretben, hiszen megkaptam a lehetőséget, és ezzel szeretnék is élni" - tette hozzá a támadó. A magyar válogatott a június 11-én kezdődő Eb F csoportjában a címvédő portugálokkal, valamint a világbajnok franciákkal játszik a Puskás Arénában, majd Münchenben találkozik a német nemzeti együttessel.

Borítókép/Fotók: MTI/Szigetváry Zsolt