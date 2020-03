A Magyar Labdarúgó Szövetség a Játékidő Alapítvánnyal és a válogatott labdarúgókkal közösen összesen 30 millió forintos adománnyal segíti a Gyermekétkeztetési Alapítvány, az Országos Mentőszolgálat és a Szent László Kórház munkáját.

A koronavírus-járvány terjedése a sportéletre is kihat. Ennek ellenére a klubok, a játékosok, a szövetségek, de még a szurkolók is ott próbálnak segíteni ahol tudnak. Ezúttal a válogatott tagjai fogtak össze, amiről Szalai Ádám számolt be a profilján.



Bejelentésében azt mondta, az egészségügyben dolgozók ezrei hetek óta dolgoznak önzetlenül a koronavírus megfékezésén és a betegek ellátásán.



"Munkájuk és odaadásuk felbecsülhetetlen, ezért a magyar válogatottbeli csapattársaimmal a Magyar Labdarúgó Szövetséggel és a Játékidő Alapítvánnyal közösen úgy döntöttünk, hogy a összesen 30 millió forintos adománnyal segítjük a Gyermekétkeztetési Alapítvány, az Országos Mentőszolgálat és a Szent László Kórház munkáját. "

A járvány megfékezése csak együtt sikerülhet!

