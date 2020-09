A Ferencváros a mezőny egyetlen megyei másodosztályú csapatát, a Ráckeve VAFC-t kapta a labdarúgó Magyar Kupa első fordulójának csütörtök esti sorsolásán, amelyet a Puskás Arénában rendeztek.

A címvédő Budapest Honvéd együttese a harmadosztályú Tiszaújváros vendége lesz. Az élvonalbeli gárdák közül a legkevesebb utazás az MTK-ra vár, amely a Budapest I. osztályban szereplő 43. sz. Építők SK csapatát kapta ellenfélül.



Az idei kiírásra összesen 480 csapat nevezett. A megyei selejtezőkből végül 47 együttes került a főtáblára, hozzájuk csatlakozott 49 NB III-as, húsz másodosztályú és 12 élvonalbeli csapat, így alakult ki a 128-as mezőny.



Az első fordulóban az NB I-es együttesek idegenben lépnek pályára, a továbbjutás egy mérkőzésen dől el, ezeket szeptember 18-án, 19-én és 20-án rendezik. A kupagyőztes indulhat az Európa-liga selejtezőjében.



A MOL Nyrt. július végén jelentette be, hogy névadó támogatóként csatlakozik a 111 éves férfi Magyar Kupa-sorozathoz. Ennek köszönhetően megújult a kupa arculata és saját indulót is kapott.



A sorsolást megelőzően Hernádi Zsolt, az MOL elnök-vezérigazgatója elmondta, a sorozat különlegessége abban rejlik, hogy az ország minden régiója képviselteti magát, a legjobb amatőr és élvonalbeli csapatok egyaránt.



"A Magyar Kupában egy kis falu focistáinak is megvan a lehetőségük arra, hogy a legnagyobb klubokkal mérkőzzenek meg, és megmutassák az erejüket. Ez a fajta versenysorozat képes arra, hogy összehozza a csapatokat és közös nemzeti büszkeséget teremtsen" - vélekedett.



Csányi Sándor, a magyar szövetség elnöke úgy fogalmazott, a kupasorozat számára a lehetőséget, a reményt jelképezi a labdarúgásban.



"A MOL Magyar Kupa igazi országos lefedettséggel rendelkező sorozat, amely a kis településekre és a nagyvárosokba is eljut. Minden esetben egy mérkőzésen dől el a továbbjutás, ezzel is nagyobb esélyt kapnak a kisebb klubok, hiszen egy meccsen bármi megtörténhet" - nyilatkozta.



Hangsúlyozta: hatalmas lökést adhat a sorozatnak a jövőben, hogy a döntőt a Puskás Arénában rendezik, hiszen minden évben több mint hatvanezer ember lehet jelen a két legjobb kupacsapat mérkőzésén.



Magyar Kupa, országos főtábla, 1. forduló:



az NB I-es csapatok párosításai:



43. sz. Építők SK (megyei I.)-MTK Budapest

Mohácsi TE 1888 (megyei I.)-Budafoki MTE

Mezőkeresztes VSE (megyei I.)-Zalaegerszegi TE

Toponár SE (megyei I.)-Puskás Akadémia FC

Balassagyarmati VSE (NB III)-Diósgyőri VTK

Ráckeve VAFC (megyei II.)-Ferencvárosi TC

WATI-Kecskéd KSK (megyei I.) - Kisvárda Master Good FC

Termálfürdő FC Tiszaújváros (NB III)-Budapest Honvéd FC

Tiszaföldvár VSE (megyei I.)-MOL Fehérvár FC

Iváncsa KSE (NB III)-Újpest FC

Mándok VSE (megyei I.)-Mezőkövesd Zsóry FC

FC Hatvan (NB III)-Paksi FC

Kép: Laszlo Szirtesi/Getty Images