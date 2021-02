A fradi.hu írását változtatás nélkül közöljük.

Magyar bajnoki címvédő és listavezető férfi labdarúgócsapatunk szerda 17.30-tól a MOL Fehérvárt fogadja a MOL Magyar Kupa nyolcaddöntőjében.

Egy mérkőzés dönt a továbbjutásról, a győztesre pedig a Paksi FC és a Budafoki MTE párharcának továbbjutója vár a négy közé jutásért.

A fehérváriak elleni összecsapás előtt vezetőedzőnk, Sergei Rebrov beszélt a várakozásairól.

- Nincs két egyforma mérkőzés, ezért biztos vagyok benne, hogy szerdán minden más lesz, mint legutóbb volt – utalt a tréner a MOL Fehérvár és a Fradi február 7-én lejátszott budapesti, 2-0-s FTC-sikerrel végződő bajnokijára. - Ezúttal a MOL Magyar Kupában találkozunk, ahol egy mérkőzés dönt a továbbjutásról, a vesztes búcsúzik, ennek szellemében lépnek pályára a játékosok is. Pozitívum, hogy a sorsolás nekünk kedvezett és ismét mi leszünk hazai pályán. Természetesen kielemeztük a Fehérvár elleni legutóbbi meccs tanulságait és az ellenfél játékát is, felkészülten várjuk a Fehérvárt.

Sergei Rebrov kijelentette: a Ferencváros számára fontos a kupaszereplés.

- Az előző két idényben idő előtt kiestünk a Magyar Kupából, tehát van mit javítanunk a korábbi szereplésünkön. A játékosok is tisztában vannak az elvárásokkal, pontosan értik, hogy miért fontos a csapatnak és a klubnak is a Fehérvár elleni mérkőzés. Szeretnénk felülmúlni a korábbi évek kupaszereplését, mindent megteszünk szerdán is, hogy versenyben maradjunk.

A Ferencváros és a MOL Fehérvár nyolcaddöntőjét a Groupama Arénában rendezik zárt kapuk mögött.

