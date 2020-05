A Magyar Kupa jövő szerdai döntőjét a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) szervezi, amely él a csütörtöktől életbe lépett lehetőséggel, így "hamarosan megkezdi a jegyek értékesítését - kizárólag online - a Budapest Honvéd-Mezőkövesd Zsóry FC összecsapásra", amelyre a Puskás Arénában kerül sor.

Az MLSZ honlapján közölte: visszatérhetnek a szurkolók a lelátókra, amennyiben a szervező klub úgy dönt, hogy él a lehetőséggel, bizonyos korlátozások és óvintézkedések mellett csütörtöktől (mától) ismét beengedhetők nézők a labdarúgó-mérkőzésekre a kormány döntése értelmében.



"A lelátókra vonatkozóan a rendelet előírásokat fogalmaz meg a hazai klubok számára. Ennek fontos eleme, hogy kizárólag minden negyedik széken ülhetnek szurkolók. Az összes közösségi területen meg kell tartani a kellő távolságot a mérkőzés előtt, alatt, után, ideértve a pénztárakat, a belépési pontokat, a büféket, illetve a mellékhelyiségeket is" - olvasható az MLSZ honlapján, amelyből kiderül, a szövetség csütörtökön ajánlásokat fogalmazott meg az egyesületek felé, de minden klub szabadon dönt a lebonyolítás feltételeiről.



A közlemény arról is beszámol, hogy "a játékosok egészsége védelmében a rájuk vonatkozó szigorú előírások, kötelező tesztelések érvényben maradnak". Ez azt jelenti, hogy az úgynevezett sportzónára, azaz a pálya közvetlen környezetére ugyanazok a szigorú előírások vonatkoznak, mint az elmúlt időszakban, csak olyan személyek léphetnek be erre a területre, akik részvétele nélkülözhetetlen a mérkőzéshez, továbbá friss negatív koronavírusteszttel rendelkeznek.



A magyar futball május 23-án indult újra, de eddig minden mérkőzés zárt kapuk mögött zajlott. A Magyar Közlöny szerdai számában megjelent rendelet szerint csütörtöktől (mától) az óvintézkedések betartásával visszatérhetnek a nézők a szabadtéri sportrendezvényekre.



