A papírformának megfelelően a Ferencváros jutott másodikként a döntőbe a labdarúgó MOL Magyar Kupában, miután szerdán magabiztos, háromgólos győzelmet aratott a másodosztályú ETO FC otthonában, Győrben.

Zárt védekezéssel próbálta útját állni a ferencvárosi rohamoknak a győri csapat, de a fölényben játszó vendégek többször is megtalálták a rést. Előbb Zachariassen a 15. percben a keresztlécet találta el, majd az első félidő derekán Boli megszerezte a vezetést.

Egy szabadrúgás után növelte előnyét az FTC, amely kézben tartotta a találkozót, kevés lehetőséget adva a riválisnak.



Sokáig a szünet után sem változott a játék képe, a fővárosiak nem álltak le, amellett, hogy újabb gólt szereztek, nem engedték kibontakozni az ETO-t, s hatalmas labdabirtoklási fölényben voltak.



A hajrához közeledve aztán kissé könnyelművé vált az FTC, egyszer-kétszer Dibusznak is védenie kellett, majd egy szabadrúgást követően összejött a szépítés is a hazaiaknak. Ez azonban érdemben nem befolyásolta az eredményt, főleg úgy, hogy Lipták öngóljával öt perc múlva visszaállt a háromgólos különbség.



A másodosztályban jelenleg 11. ETO FC korábban két élvonalbeli ellenfelet - a Puskás Akadémiát és a MOL Fehérvárt - is búcsúztatott, az OTP Bank Liga címvédője és aktuális éllovasa azonban már túl nagy falat volt a számára.

A Puskás Arénában sorra kerülő május 11-i fináléban a Paks lesz az FTC ellenfele, a Tolna megyei csapat kedden a tavaly győztes Újpestet búcsúztatta.

A fővárosiak eddig 23 alkalommal nyerték meg a Magyar Kupát, míg a Paks története első diadalára készül.

MOL Magyar Kupa, elődöntő:



ETO FC (NB II)-Ferencvárosi TC 1-4 (0-2)

Győr, ETO Park, 6000 néző, v.: Erdős

gólszerzők: Bacsa (73.), illetve Boli (23., 52.), Zachariassen (32.), Lipták (78., öngól)

sárga lap: Vernes (84.), Csonka (92.), illetve Somalia (72.), Laidouni (83.)

ETO FC:

Fadgyas - Kovács K., Kiss M. (Bacsa, 62.), Csonka, Lipták, Forgács - Tuboly (Klausz, 77.), Toma, Vitális (Berki, 62.) - Farkas B. (Hanzli, 77.), Óvári (Vernes, 62.)

Ferencvárosi TC:

Dibusz - Somalia, Blazic (Kovacevic, 56.), S. Mmaee, Pászka - Esiti, Loncar (Besic, 74.) - Zachariassen, Auzqui (Laidouni, 56.), Nguen (Marin, 64.) - Boli (Bassey, 74.)

Borítókép: MTi/ Krizsán Csaba