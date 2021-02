Négy gólt szerezve jutottunk tovább a MOL Magyar Kupában, miután 4-2-re győztünk a Paks vendégeként. A lefújást követően Csizmadia Csaba értékelt.

"Szép sikert arattunk, számomra pedig külön öröm győzelem, mert Bognár György csapatai ellen mindig nehéz nyerni. Készültünk arra, hogy nagy területek lesznek a paksiak védelme mögött és ezt ki is tudtuk használni. Újfent bizonyítottuk, hogy vesztes állásból is vissza tudunk jönni a mérkőzésbe. A második félidőben a Paks mindent egy lapra feltéve támadott, de álltuk a sarat és a legvégén ki tudtunk használni egyet a lehetőségeink közül. Igaz, hamarabb is lezárhattuk volna a meccset" - mondta vezetőedzőnk, aki a folytatásról is beszélt.

"Minden győzelem pluszt ad a csapatnak, ebben az esetben a következő körbe jutás is. Biztos vagyok benne, hogy ez a siker jó hatással lesz a srácokra a hétvégi bajnoki előtt" - tette hozzá Csizmadia Csaba.

Szombaton 14:45 perctől a Kisvárdát fogadjuk Budafokon, a MOL Magyar Kupában pedig legközelebb március 10-én lépünk pályára a Ferencváros vagy a MOL Fehérvár otthonában, immár az elődöntőbe jutásért.

