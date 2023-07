Az angol Premier League-ben szereplő AFC Bournemouth bejelentette, hogy leigazolták a 19 éves magyar védőt, Kerkez Milost.



Hosszútávú szerződést kötöttek a magyar játékossal, a transzfer árát pedig nem hozták nyilvánosságra.



„Európa egyik legkeresettebb hátvédje, Kerkez annak ellenére döntött úgy, hogy a Premier League-be költözik, hogy olyan csapatok érdeklődéséről számoltak be, amelyek ebben a ebben a Bajnokok Ligájában szerepelnek.” – írja hivatalos oldalán az angol klub.



Megszólalt a klub vezérigazgatója, Neill Blake is: „Nagy örömmel jelentjük be Milos szerződtetését, aki egy tehetséges fiatal játékos és akiben nagy lehetőségek rejlenek. Több európai klub is figyelte őt, de nagyon szívesen csatlakozott hozzánk, miután hallott a terveinkről, valamint a jövőre vonatkozó ambícióinkról.”



„Atletikus és támadó szellemű védőként Milos kiváló kiegészítője lesz az izgalmas csapatunknak, és már alig várjuk, hogy együtt dolgozhassunk vele.” – tette hozzá Blake.





Borítókép: AFC Bournemouth/AFC Bournemouth via Getty Images