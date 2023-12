"Örülök, hogy sikerült megszerezni a három pontot, mert ez nagyon fontos volt a csapatnak. Szinte sosem vagyok elégedett magammal, ettől függetlenül örülök, hogy ilyen teljesítményt tudtam nyújtani" - mondta az M4 Sport helyszíni stábjának a 32-szeres magyar válogatott Szoboszlai, majd hozzátette, hogy az elkerülhető, kisebb hibákat ki kell elemeznie, ki kell javítania, de "nagyjából elégedett" a második fellépésével a Premier League-ben, amelyen a mérkőzés legjobb játékosának választották.



"Sztori szokott lenni köztem és Marco Rossi között, hogy én is emberből vagyok, én is hibázhatok, de nem szeretek hibázni, és még mindig nem tudom elfogadni, ha ilyen kis hibákat elkövetek, de majd ezen is túljutunk" - fogalmazott a 22 éves támadó középpályás, a válogatott csapatkapitánya, aki arra is kitért, hogy mi zajlott le benne, amikor a harmadik percben hátrányba kerültek Kerkez Milos csapata ellen.

"Az én fejemben az volt, mikor bekaptuk a gólt, hogy hogyan reagálunk majd erre, mivel mindig ez a legfontosabb, de sikerült hamar gólt rúgnunk, sőt, a félidőre átvettük a vezetést, és a piros lap után is gyorsan betaláltunk" - mondta, majd kiemelte: "elégedett vagyok a csapat teljesítményével és nagyjából az enyémmel is, de ez csak a mai nap volt, holnaptól már a Newcastle Unitedre kell koncentrálnunk".

Szoboszlai azt is elárulta, hogy a lefújás után mezt cserélt honfitársával, majd tréfálkozva hozzáfűzte: "most már lesz mivel port törölgetnem".

A 19 éves Kerkez szerint a Bournemouth jól kezdte a mérkőzést, de nehéz egy ilyen szintű csapat ellen játszani, mint a Liverpool, és a végén a szerencse is hiányzott.

"A mesterrel megbeszéltük, hogy az első perctől kezdve agresszívan kell játszanunk és megmutatni nekik, hogy nem fogunk beállni védekezni, hanem előre megyünk és támadunk. Ez az első húsz-harminc percben sikerült, de nem tudunk végig támadni egy olyan együttes ellen, ahol ilyen jó játékosok vannak. Büszke vagyok a csapatomra, mert szerintem jól játszottunk, csak most nem jött ki az eredmény" - nyilatkozott Kerkez Milos, aki elárulta, a meccs után viccelődve azt mondta Szoboszlainak, hogy bár valóban tizenegyes volt, amikor elesett a tizenhatoson belül, de szerinte kicsit azért feldobta magát.

Fotó: Robin Jones - AFC Bournemouth/AFC Bournemouth via Getty Images