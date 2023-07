A Liverpool lejátszotta első felkészülési meccsét, ahol a német Karlsruhe vendégei voltak.



A találkozón kezdőként kapott szerepet Szoboszlai Dominik, a vörösök 70 millió euróért szerződtetett magyar középpályása is.

Dominik, csakúgy, mint mindenki más a kezdők közül, egy félidőt kapott (Klopp teljes sorcserét hajtott végre a szünetben).

Az ominózus első játékrész 1-1-es döntetlennel zárult. A Sportbible.com értékelte a pályára lépő játékosokat, köztük Szoboszlait is, akiről az alábbiakat írták:

„Nem voltak kiemelkedő mozzanatai, de nagyon „rendezettnek” tűnt a posztján. Remekül megtalálta a közös hangot Alexander-Arnolddal, de úgy tűnt, mintha mindig a biztonsági megoldásokat választotta volna.”

A portál értékelte is a játékosokat. Szoboszlai tizes skálán 5-ös osztályzatot kapott, ami nem számít túl jónak. Ezt jól mutatja, hogy a döntetlen ellenére négyen is jobb értékelést gyűjtöttek be nála.

Dominik Szoboszlai completed 44 passes out of 46 attempted passes in his first #LFC game.



He also completed four long balls out of four attempts.



Not a bad first 45 minutes for the Hungarian. Seemed to thrive interchanging from left to right in midfield. pic.twitter.com/lvqLz2Z7pB