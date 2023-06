Sallói Dániel, az észak-amerikai labdarúgó-bajnokságban (MLS) szereplő Sporting Kansas City támadója góllal és gólpasszal járult hozzá csapata sikeréhez az alapszakasz legutóbbi játéknapján.

A magyar támadó - aki vasárnap, a Portland ellen is eredményes volt - a vendég Dallasszal szemben 2-1-re megnyert összecsapáson kezdőként lépett pályára, előbb egy gólpasszt osztott ki, majd 60. percben maga is betalált, a 16-os bal sarkánál tört be, majd kilőtte a hosszú sarkot.

Mindeközben a Gazdag Dániellel felálló - a legutóbbi kiírásban nagydöntős - Philadelphia Union egy öngóllal tartotta otthon a három pontot a Charlotte ellen, így sorozatban a harmadik bajnokiján diadalmaskodott és a harmadik a keleti főcsoportban.



Borítókép: Getty Images / Bill Barrett/ISI Photos