A Hajduk Splittől távozó Lovrencsics Gergő még szeretné folytatni a játékoskarrierjét, de már készül az edzői pályára is.

A 34 esztendős futballista ezt csütörtökön árulta el az M1 aktuális csatornának, hozzátéve, hogy az utóbbi még csak egy "B opció", a pályafutása folytatását tekintve pedig mindenre nyitott. A 44-szeres válogatott játékos elmondta: néhány napja közölte vele a sportigazgató, hogy nem hosszabbítják meg a lejáró szerződését, konkrét megkeresései azonban egyelőre még nincsenek.

A Hajduknál eltöltött két évet összességében sikeresnek értékelte, az érkezése előtt ugyanis a gárda hosszú ideje nem nyert trófeát, de tavaly sikerült elhódítani a kupát, idén pedig megvédeni ezt a címet.

Edzői ambícióval kapcsolatban Lovrencsics Gergő megjegyezte, beiratkozott az UEFA C licences tanfolyamra, azonban egy középfül-gyulladás miatt - aminek következtében kilyukadt a dobhártyája is - most még nem tudott részt venni rajta. Hozzátette: legfőképpen gyermekei miatt hozta meg ezt a döntést, és az elején szeretne majd a lehető legkisebbekkel foglalkozni.



