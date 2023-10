A lengyel élvonalbeli Warta Poznan labdarúgócsapatánál folytatja pályafutását a korábbi NB I-es gólkirály és magyar válogatott Eppel Márton.

A 18 együttest felvonultató Ekstraklasa 13. helyén álló klub pénteken a honlapján jelentette be a 31 éves csatár szerződtetését. Eppel az idény végéig kötelezte el magát az együtteshez, amellyel együtt edzett az elmúlt két hétben és két felkészülési találkozón is pályára lépett; a Zaglebiem II Lubin ellen gólt is szerzett. Szerződése egy évvel meghosszabbítható.

Eppel az MTK-ban nevelkedett, de játszott Pakson, majd Kispesten gólkirályként elévülhetetlen érdemeket szerzett a Budapest Honvéd 2017-ben nyert bajnoki címében. Légiósként megfordult Angliában, Hollandiában, Kazahsztánban és Belgiumban is, a nemzeti együttesben nyolc alkalommal lépett pályára.

Tavaly januárban a Honvédtól igazolt az akkor másodosztályú, jelenleg az OTP Bank Liga negyedik helyén álló Diósgyőri VTK-hoz, amelytől a nyáron közös megegyezéssel távozott, így szabadon igazolhatóként, ingyen került Poznanba.

Fotó: Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images