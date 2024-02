Kerkez Milos 2023 nyarán igazolt az AFC Bournemouth együtteséhez, ahol hamar a gárda alapemberévé vált.

A fiatal magyar védő teljesítményére a bal oldali védőt kereső Chelsea-nél is felfigyeltek, az egyik twitter-oldal szerint: "A Chelsea új balhátvédet szeretne, nagyra értékelik Alphonso Daviest, és a Bournemouth játékosát, Milos Kerkezt figyelik"

Chelsea want a new left back, they appreciate Alphonso Davies and are scouting Bournemouth’s Milos Kerkeez. (@JacobsBen via @siphillipssport) #CFC pic.twitter.com/JspEF8epuA