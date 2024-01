Eredményes meccset zárhattak légiósaink, ugyanis mind Szoboszlai Dominik, mind pedig Schäfer András győzelmet ünnepelhettek klubcsapataikkal, arról nem is beszélve, hogy gólpasszal járultak hozzá a sikerekhez.



Szoboszlai Dominik a második félidőben állt be a Liverpool Norwich elleni összecsapásán, és mindössze 8 percet töltött a pályán, amikor egy remekbeszabott szöglet után beadásából Virgil Van Dijk fejelt a kapuba.

Virgil Van Dijk scores a wonderful header from far away in the box. What a player.



Cool, calm and collected. pic.twitter.com/ejFOgqdaBa