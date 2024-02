Baráth Péter az Európa-bajnokság miatt váltott klubot és igazolt kölcsönben a Ferencváros labdarúgócsapatától a lengyel bajnoki címvédő Raków Czestochowához.

"A Ferencvárosban nem játszottam túl sokat, és jön az Európa-bajnokság, emiatt is gondoltam váltásra. A terveim között szerepel, hogy bekerüljek az Eb-keretbe. Nagy boldogság lenne. Ez egy gyerekkori álom. Aki a magyar mezt egyszer magára húzza, nem is lehet más a célja, minthogy egy ilyen nagy eseményre kijusson. Nagyon boldog lennék, ha ez megadatna nekem is" - nyilatkozta az M1 aktuális csatornának a középpályás.

A 21 éves játékos eddig kétszer lépett pályára a felnőtt válogatottban. Kölcsönadását január közepén jelentették be, a megállapodás az év végéig szól. Baráth szombaton a Piast Gliwice elleni bajnokin mutatkozott be új csapatában, és 12 percet töltött a pályán a 3-1-re megnyert mérkőzésen.

"Jó érzés volt játszani, jó volt a hangulat, szinte telt ház előtt játszottunk. A legjobb érzés az volt, hogy miután beálltam, akkor tudtunk fordítani. A szerepem rajtam fog múlni, azon vagyok, hogy a legjobbamat nyújtsam és segítsem a csapatot" - nyilatkozta Baráth.

Elárulta, a Raków vezetői már régóta figyelemmel kísérték a pályafutását. A csapat tavaly bajnok lett, idén pedig a címvédés a célja, és bár jelenleg hatodik a tabellán, a magyar futballista szerint reális lehet az első hely megszerzése, mert nincsenek nagy különbségek az élbolyban.

Baráth hangsúlyozta, a legjobbját szeretné nyújtani, újra játékba akar lendülni, hogy visszanyerje a formáját. Meglátása szerint mindenben előre kell lépnie és fejlődnie, komplexebbé kell válnia, hogy jobban tudja segíteni csapatát védekezésben és támadásban is.

Fotó: rakow.com