Peter Crouch, a Liverpool korábbi támadója is elismerően beszélt Szoboszlai Dominikről, akit a vörösök nyáron szerződtettek a Lipcsétől, beilleszkedése pedig parádésan sikerült.



A magyar játékos már most a szurkolók egyik kedvence, teljesítményével pedig a szakmabelieket is lenyűgözte.

Nincs ezzel másképp Crouch sem, aki a 90min.com-nak árulta el gondolatait a középpályásról.

„Szeretem őt, a szurkolótáborának része vagyok. Nagyon sok ’Pool-szurkolót ismerek, a családom nagyrésze is az, és mind kedvelik őt.”



Peter Crouch on Szoboszlai:



“The fans took to him straight away with his energy, his ability, he’s a class act. Someone called him the Hungarian Stevie G.”



“I like him a lot, I like the way he plays. I think he’s going to be a real fans favourite.” #LFC



Via: footballjoe pic.twitter.com/UmAhULjSns