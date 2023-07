Szoboszlai Dominik nemrég bemutatkozhatott a Liverpool csapatában a Karlsruhe elleni találkozón, ahol jó benyomást tett társaira.



Ezt követően azonban érkezett a hír, hogy edzésen megsérült a magyar játékos, így idő előtt befejezte a gyakorlást.

A Liverpool következő ellenfele a Greuther Fürth lesz, itt pedig Szoboszlai nevét nem látni a keretben.

A klub hivatalos oldalán megjelent közleményben a csapat edzője, Jürgen Klopp számol be arról, mi történt Dominikkel.

„Egy kicsit kiment a bokája edzésen, de semmi komoly. Mindenki pozitívan áll az egészhez, ő maga is.”



„Ha lenne ma egy bajnoki meccsünk, valószínűleg játszana. Most viszont nem akarunk kockáztatni, ezért kivárunk. Meglátjuk, mi lesz a Leicester elleni meccsen, illetve az utazás és ehhez hasonló dolgok kapcsán. De a Bayern ellen már biztosan bevethető lesz.” – mondta a német mester.

