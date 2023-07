Ahogy arról mi is beszámoltunk, Szoboszlai Dominiket leigazolta a Liverpool, ezzel pedig olyat tett, amire magyar már nagyon régóta nem volt képes. Európai szinten is egy sztárcsapathoz igazolt, méghozzá úgy, hogy jogosan számíthat a stabil kezdőtagságra is Jürgen Klopp kezei alatt.



Dominik a fehérvári pályákon, apja hathatós közbenjárásával kezdte meg pályafutását, majd a Videoton és a Főnix után az MTK-hoz igazolt. Innen egy szezon után továbbállt, hogy a Red Bull-franchise részét képező Salzburghoz szerződjön.

Sokak szerint ez volt a kulcsmozdulat a karrierje tekintetében, hiszen kilépett a sok tehetséget felemésztő magyar utánpótlásrendszerből és egy jóval profibban működő rendszerbe került bele. Két szezon Liefering-kölcsönjáték után 18 évesen a Salzburgba is hamar berobbant, majd a válogatottnál is elkezdett számítani rá Marco Rossi.

„14 éves koromig mindig az járt a fejemben, hogy olyan akarok lenni, mint Cristiano Ronaldo. Ahogy felnőttem és láttam, hogy én is a csúcsra érhetek, elkezdtem magamat előtérbe helyezni és nem hasonlítottam magam senkihez!” – mondta el korábban egy Fabrizio Romanónak adott interjújában.

Salzburg-os időszakáról akkori edzője, Jesse Marsch is nyilatkozott 2020-ban.

„Szoboszlai kétségtelenül a magyar foci aranytojást tojó tyúkja. Ő a következő Puskás Ferenc!” – mondta az edző, ez az összehasonlítás pedig egy magyar játékos számára sokkal több, mint egyszerű dicséret.

„Ő egy újkori David Beckham-nek is mondható. Az angolnak volt egy különleges képessége ahhoz, hogy magához ragassza a labdát és a legjobb pillanatban adja be azt, Dominik pedig szintén ezerféleképpen tudja megjátszani a játékszert, illetve a lövései is nagyon erősek.” – bálványozta tovább Marsch.

Salzburgban Dominik igazi vezéregyéniséggé is vált, ezt jól mutatja, hogy ő volt az, aki a legtöbbet segítette Erling Haalandnak, amikor a norvég a csapathoz került.

„Amikor megérkezett Salzburgba, nem beszélte a nyelvet, egyedül volt, én pedig ismertem ezt az érzést, hisz én is átéltem korábban. Szóval csak lógtam vele, segítettem neki németül tanulni, ügyeket intézni és sokszor mentünk együtt vacsorázni is. Közeli kapcsolatba kerültünk, a mai napig jó kapcsolatban vagyunk.” – mesélte a magyar középpályás.

Szoboszlai számára a Red Bull-akadémia jó ajánlólevél volt a Liverpooli átigazolása előtt is, hiszen több játékos is került már innen a vörösökhöz, gondoljunk csak Takumi Minaminóra vagy Naby Keitára.

Mára Szoboszlai egy nagyon sokoldalú és profi játékossá nőtte ki magát, amivel nagy segítségére lesz új edzőjének Jürgen Kloppnak is.

„Többféle poszton is megbízható. Tud támadó középpályást játszani, bal oldali támadót, balszélsőt. Ugyanerre képes a jobb oldalon is. Salzburgban dolgozott 10-esként is baloldali 8-as poszton is.” – mondta róla Julian Nagelsmann, a Lipcse korábbi edzője.

Az átigazolása kapcsán válogatottbeli csapattársa, Kalmár Zsolt is megszólalt, aki örömmel üdvözölte társa klubváltásának hírét.

„Fantasztikus múlttal rendelkező klub, fantasztikus hír a magyar labdarúgásnak, Szoboszlai nagyon megérdemelte! Bárki büszke lehet arra, hogy egy olyan klubban játszhat, mint a Liverpool, és szerintem arra is nagy esélye van, hogy a kezdőbe kerüljön. Készen áll a Premier League-re!”

Fotó: Tom Weller/picture alliance via Getty Images