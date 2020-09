A labdarúgó NB II-es szezont a várakozásoktól elmaradva kezdő Vasas a válogatott Pátkai Mátéval és Otigba Kenneth-tel erősítette meg keretét.

Az angyalföldi klub kedden a honlapján jelentette be a két játékos érkezését.



A 23-szoros válogatott Pátkai - aki a szeptemberi Nemzetek Ligája-mérkőzéseken is a keretben volt - a MOL Fehérvártól érkezett a piros-kékekhez, akiknél 14 évesen egy évet már eltöltött.



A 32 éves középpályás felnőtt karrierje során eddig az MTK-ban, Győrben és a fehérváriaknál szerepelt és mindhárom csapattal bajnokságot nyert.



A 28 éves, kétszeres magyar válogatott Otigba legutóbb - 2017 óta - a Ferencvárosnál játszott, s az elmúlt két kiírásban bajnoki címet szerzett.



A mostani szezon előtt is már komoly igazolásokkal átalakuló Vasas váratlanul gyengén kezdte a másodosztály küzdelmeit és edzőváltáson is átesett. Jelenleg a 13. helyen áll kilenc mérkőzésen szerzett 11 pontjával.



Borítókép: vasas.hu